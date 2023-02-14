（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）菲律賓昨（13）日指控中國海警船以「雷射光」攻擊菲國巡邏艇，導致部分船員暫時失明，美國立刻重申其捍衛盟友的決心，意在警告北京勿輕舉妄動。

菲律賓海巡署12日透過聲明表示，本月6日，菲國巡邏艇前往南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，或Ayungin Shoal）執行補給任務時，遭到一艘中國海警船以軍事級雷射光束照射，阻其靠近島礁，綠光對準了船艦兩次，導致船員一度無法視物。

除此之外，中國船隻也進逼菲艇，距離最近時僅相隔137公尺，相當挑釁。

針對此事件，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）譴責中國的危險行徑，指其危害區域和平穩定，違反了南海的國際航行自由，「美方與菲律賓盟友站在一起。」依據1951年的《美菲共同防禦條約》，「任何針對菲律賓武力、船艦、飛機在內的武裝攻擊，美國都會有所行動，執行聯合防衛任務。」

涉入南海主權爭議的國家包括中國、菲律賓、越南、馬來西亞、台灣、汶萊。美國雖不涉該區的主權爭端，卻屢派船艦通過該水域，捍衛南海航行與飛行自由，這點也是美中齟齬的一環。

中國外交部反駁，菲國巡邏艇6日在未取得許可的情況下侵入中國水域，中方「專業、克制」的回應，符合中國法律與國際法。對於雷射光攻擊一事，未置一詞。

中國海警船以雷射光照射菲律賓艦艇 美國撂重話「會協防菲國」



SH-60海鷹（SH-60 Sea Hawk）直升機降落在航行南海的美國尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦（圖／美聯社）



美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）與兩棲突擊艦馬金島號（USS Makin Island LHD-8）上的美軍戰機，在南海上空聯合飛行（圖／美聯社）