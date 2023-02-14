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2/14台灣增20,511例COVID-19確定病例、36例死亡　40多歲男併敗血性休克、多重器官衰竭而死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 14:13
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增20,511例COVID-19確定病例，包含20,116例本土個案和395例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。其中本土個案較上週二的22,980例，減少2,864例，下降約12.5%。

指揮中心表示，今日新增之20,116例本土病例，為9,204例男性、10,901例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍為六都，依序為新北市(3,715例)，高雄市(2,530例)，臺中市(2,423例)，桃園市(2,033例)，臺南市(1,785例)，臺北市(1,772例)。

今日新增36例本土病例死亡個案，為22例男性、14例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月25日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於今年1月16日至2月11日。

指揮中心說明，今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有癌症及肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1月17日起陸續有右上腹痛、呼吸喘、噁心等症狀，19日至急診，診斷膽道感染及癌症復發，當天即住院接受治療，住院期間於2月6日新冠快篩陽性確診且有雙側肺炎併呼吸窘迫，插管轉入加護病房使用呼吸器，9日因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及多重器官衰竭、癌症。

2/14台灣增20,511例COVID-19確定病例、36例死亡　40多歲男併敗血性休克、多重器官衰竭而死亡

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為180例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月14日至2月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,842,257例確診，分別為52,427例境外移入、9,789,776例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計17,193例COVID-19死亡病例，其中17,172例本土，另21例為境外移入。

2/14台灣增20,511例COVID-19確定病例、36例死亡　40多歲男併敗血性休克、多重器官衰竭而死亡
新冠肺炎

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更新時間 : 2023-02-14 14:53 GMT+08:00

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