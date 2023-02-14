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港澳來台灣自由行開放了！2/20日起開放網簽及雲端申請

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 13:53
陸委會副主委梁文傑宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行（圖／中央社）

陸委會副主委梁文傑宣布，2月20日起開放港澳居民來台自由行（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）大陸委員會今（14）日宣布，本月20日上午9點起將恢復港澳居民來台自由行，可以網簽方式或至內政部網頁雲端申請。

陸委會表示，考輛國內疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，配合中央流行疫情指揮中心，自2月20日進一步放寬防疫管制措施，經綜合評估，恢復港澳居民來台申請。

20日上午9點起，將恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽），符合資格者，可以網簽方式申請來台，或是先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請出入境證。

另外，疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。基於港澳居民已可申請網簽或雲端停留來台，去年11月7日專案開放以團體方式來台觀光措施不再辦理，回歸常態申請。

陸委會副主委梁文傑表示，開放與否皆是根據疫情情況做判斷，漸進式開放，香港部分研議已久，但因中國突然於1月放棄清零政策，完全解封，疫情有較多的不確定性。

劉文傑也說道，香港方面的措施及數字較透明，應早點開放，但防疫機制需要更完善的準備，他還向港澳朋友喊話「很抱歉讓很多香港朋友無法到台灣過情人節，但選擇在情人節這天宣布開放」。

針對是否開放中國旅客來台，劉文傑強調，目前中國疫情狀況有較多的不確定性，未來還是依照疫情指揮中心的判斷處理。他另外也指出，中國在1月20日開放團體旅遊，但開放國家不包含台灣，自由行部分，中方也已於2019年8月1日宣布暫停。
港澳來台自由行
陸委會

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