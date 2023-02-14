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台灣名人吳淡如曬AI繪圖戰場大開 為何全球繪師對AI繪圖反感？

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 17:05
（圖片ＴＮ後製，來源翻攝自吳淡如、吳淡如每周一文FB專頁）

（圖片ＴＮ後製，來源翻攝自吳淡如、吳淡如每周一文FB專頁）

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）運用人工智慧演算的ChatGPT強大文字創作、論文編寫等功能成為當紅炸子雞，全球用戶已破億，相關人工智慧運用的議題探討，無論正面負面，也在台灣發燒。作家吳淡如日前在自己社群粉絲頁上曬出一張「電腦繪圖」作品，並寫下「以後決定自己畫插畫，還在研究中」，結果招致大批網民在底下留言批評，指不應把「AI算圖」當作「手繪創作」，接下來引爆雙方筆戰。

新聞報導指出，許多參戰留言批評或反駁吳淡如說法者，不少稱職業為繪圖師或藝術創作相關，不過截至出稿部份相關留言已被吳淡如刪除。

批評吳淡如者，說法多如臉書粉絲團「雞律委員會」發文所評，指吳淡如所稱「電腦繪圖」《櫻花貓少女》作品應是電腦AI生成的圖，但一開始卻「發文像是他自己畫的」，不明白「她是否有意將AI繪圖生成的圖，模糊的暗示成他（她）畫的」；可能也是引發吳淡如與網民一來一往爭辯的主要原因之一。

對於網民批評指教，吳淡如爆氣連發多篇文，指她從未說是「手繪」，這是「電腦繪圖」，「現在用的所有軟體，都有人工智慧」等，指要請律師搜證告發所有在臉書上「以AI生成假帳號」留言批評「霸凌」她的「酸民」。吳並拿出自己的手繪創作，試圖證明自己有持續性創作。然而，吳淡如不清楚「電腦繪圖」以及「AI繪圖」的差異，也惹惱了許多藝術創作者。

「AI繪圖（算圖）」跟「電腦繪圖」差別

根據Hahow好學校的資訊，電腦繪圖跟手繪在本質上其實沒有多大的差異，只有媒材上的不同，但建議要有素描與美術基礎再投入，才能靈活運用結構、素描、光影正負形的基本電腦繪圖技巧，讓作品真實有張力。市面常用的電繪軟體，包括Photoshop、Corel Painter、Clip studio paint等。

而AI繪圖，誠如吳淡如說，只要輸入「正確司令」文字提示，這些軟體就能透過人工智慧運算產出相對應的圖片，將抽象化為具體。不過，她當時可能還不知道的是，因為AI電腦繪圖生成圖像品質極佳，該軟體早已在全球藝術界引發熱議。目前常見的AI繪圖軟體，包括這次爭議事件中吳淡如坦承使用的 Midjourney；其它軟體還有Stable Diffusion、DALL-E 2、Dream by WOMBO等。

昨（13）日下午，吳淡如已將該則貼文中的文字描述加註「AI電腦繪圖」。

為何繪師們生氣?

吳淡如在一連串反擊文中，坦承使用MidJourney，但認為並無不妥，反而呼籲用它才跟得上時代，反擊留言批評她的人是「井底之蛙」的酸民。這樣的解釋，在全球可能都很難被專業社群接受。

近年AI繪圖品質進步神速，只要輸入一些條件指令，就可以運算自動生成各種優質風格圖像。去年八月，日本一公司推出AI繪圖軟體mimic，只要輸入幾個角色圖，就可以產出不同繪師畫風下的作品，但旋即引起繪師們群體抗議，拒絕自己的作品被AI參照及訓練，有侵權之嫌及甚至名譽損害問題，最後公司也暫停這項服務及回收作品，當時外界也擔憂真人繪師的工作機會被AI取代，認為是「不尊重專業」。

志祺七七在談AI繪圖爭議影片中舉例，在歐洲，藝術家也要求一些藝術交流平台如ArtStation，須強制將AI作品加上標註，或禁止用戶上傳AI作品，以保護真人創作者的權益，畢竟，AI生成作品已大幅降低創作門檻，讓更多人擠進這個產業，產出成本低，讓競爭變得更激烈。

網紅陳沂對此事件點評，她知道吳淡如一直有在畫畫，且畫技很不錯，作品辨識度高，多以可愛童趣的動物為主。因此看到吳淡如的「電繪」作品時，陳沂覺得很驚訝不像吳的畫風，後來才知道原來是「AI電繪」。陳沂建議吳淡如：「其實搞不清楚很正常，承認自己不懂所以講錯就可以了，真的沒必要發文狂鞭『酸民』」。
吳淡如

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更新時間 : 2023-02-14 19:27 GMT+08:00

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