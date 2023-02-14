（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著俄烏戰爭週年將屆，俄國已展開新一輪攻勢，鄰近國家也惶惶不安，東歐內陸國家摩爾多瓦（Moldova）13日指控，莫斯科正採取行動，試圖推翻該國政府。

美聯社報導，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在記者會中表示，俄國正密謀在摩國策動政變，扶植有軍事背景的異議份子，偽裝成百姓，採取暴力行動，攻擊官方建築物，甚至造成人質事件。

她強調，俄國的目的是推翻摩爾多瓦的憲政秩序，顛覆合法政權，將之玩弄於股掌，阻擋其加入歐盟。去年10月至12月間，該國情治單位（SIS）與警方已介入了若干有組織性的犯罪事件，阻止暴力情事發生。

桑杜進一步指出，俄國有意將摩爾多瓦作為對付烏克蘭的棋子，但並未多加闡明。其中一項情資顯示，俄國列出了如何讓俄國、白俄羅斯、塞爾維亞與蒙特內哥羅公民進入摩爾多瓦的方式。

一周前，鄰國烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才示警，攔截到俄國欲顛覆摩爾多瓦的情資，而摩國情治單位也證實了此一說法。

既非歐盟（EU）也非北約（NATO）成員國的摩爾多瓦，是前蘇聯成員國，東北與烏克蘭接壤，人口2,600萬。自俄國入侵烏克蘭，周遭小國危機感劇升，其致力向西方國家靠攏，去年6月與烏克蘭同一天獲得歐盟候選國地位。

過去一年來，問題叢生，如因莫斯科削減天然氣供應而引發的能源危機、高通膨、俄國支持的反叛地區Transnistria出現多次爆炸、俄烏戰爭飛彈多次穿越領空等。甫於10日，官方才又證實了另一枚飛彈進入領空。

【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權