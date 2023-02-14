Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權

俄國對烏克蘭開戰後，小國人人自危，摩爾多瓦亟欲加入歐盟，已與烏克蘭同獲候選國地位

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 11:31
摩爾多瓦總統桑杜（圖／美聯社）

摩爾多瓦總統桑杜（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著俄烏戰爭週年將屆，俄國已展開新一輪攻勢，鄰近國家也惶惶不安，東歐內陸國家摩爾多瓦（Moldova）13日指控，莫斯科正採取行動，試圖推翻該國政府。

美聯社報導，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在記者會中表示，俄國正密謀在摩國策動政變，扶植有軍事背景的異議份子，偽裝成百姓，採取暴力行動，攻擊官方建築物，甚至造成人質事件。

她強調，俄國的目的是推翻摩爾多瓦的憲政秩序，顛覆合法政權，將之玩弄於股掌，阻擋其加入歐盟。去年10月至12月間，該國情治單位（SIS）與警方已介入了若干有組織性的犯罪事件，阻止暴力情事發生。

桑杜進一步指出，俄國有意將摩爾多瓦作為對付烏克蘭的棋子，但並未多加闡明。其中一項情資顯示，俄國列出了如何讓俄國、白俄羅斯、塞爾維亞與蒙特內哥羅公民進入摩爾多瓦的方式。

一周前，鄰國烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才示警，攔截到俄國欲顛覆摩爾多瓦的情資，而摩國情治單位也證實了此一說法。

既非歐盟（EU）也非北約（NATO）成員國的摩爾多瓦，是前蘇聯成員國，東北與烏克蘭接壤，人口2,600萬。自俄國入侵烏克蘭，周遭小國危機感劇升，其致力向西方國家靠攏，去年6月與烏克蘭同一天獲得歐盟候選國地位。

過去一年來，問題叢生，如因莫斯科削減天然氣供應而引發的能源危機、高通膨、俄國支持的反叛地區Transnistria出現多次爆炸、俄烏戰爭飛彈多次穿越領空等。甫於10日，官方才又證實了另一枚飛彈進入領空。

【俄烏戰爭】下一個是誰？摩爾多瓦控俄國欲推翻該國政權
摩爾多瓦
歐洲
歐盟
東歐
烏克蘭
俄國
俄烏

相關新聞

普立茲得主控美國策劃北溪管線爆炸事件 白宮否認、俄國討說法
普立茲得主控美國策劃北溪管線爆炸事件 白宮否認、俄國討說法
2023/02/09 21:16
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
俄烏戰爭致能源價格高漲 大型石油公司去年收入增長超過一倍
2023/02/08 20:25
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手
2023/02/07 11:10
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
2023/02/06 17:36
義大利示警大規模勒贖軟體網攻 全球數千伺服器陷入風險
義大利示警大規模勒贖軟體網攻 全球數千伺服器陷入風險
2023/02/06 14:42

更新時間 : 2023-02-14 14:53 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【台灣能幫土耳其】衛福部賑災專戶3/6止 首週湧入逾4.9億善款
【台灣能幫土耳其】衛福部賑災專戶3/6止 首週湧入逾4.9億善款
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進