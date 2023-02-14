巴黎歌劇院住一晚！繼睡地下墓穴、羅浮宮後　極盡奢華「歌劇魅影」房價訂房資訊搶先看！

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)巴黎歌劇晚睡一晚！旅遊平台Airbnb和巴黎歌劇院合作推出「歌劇魅影」房型，豪華包廂變身雙人房且可俯瞰整個歌劇院，將於這天開放訂房先搶先贏喔！

Gaston Leroux小說及Andrew Lloyd Webber知名音樂劇《歌劇魅影》以19世紀時法國巴黎歌劇院（Palais Garnier opera house）為舞台，轟動全球成為必看的經典愛情故事，現在Airbnb結合旅程及夢想並讓旅客獲得感動，將巴黎歌劇院豪華包廂打造成雙人房。

隨著疫情解封，旅遊平台觀察到美國旅客於去年夏天已一窩蜂湧進法國，他們也準備好迎接中國旅客到來，這已不是Airbnb首次出新花招，早在新冠肺炎疫情爆發前，就曾推出巴黎水族館海底套房，旅客可睡在深10呎的3百萬公升水族箱中，與35隻鯊魚一起來杯睡前酒，也曾把羅浮宮、巴黎地下墓穴等變成住宿空間。

此次，入住「歌劇魅影」房型將包含可看一場音樂演奏會、在華麗排練室享用浪漫晚餐，還有導覽行程，將前往參觀地下泳池、「魅影」小窩的靈感來源，小說作者的曾孫女Veronique Dubrulle Leroux也將親自接待旅客。

此外，部分計畫包含Airbnb將資助劇院 19 世紀包廂的翻新，並幫助巴黎歌劇院更新其媒體平台。

該房型一晚要價37歐元（約新台幣1,198元），將於3月1日起開放線上訂房。