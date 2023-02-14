（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）衛福部長薛瑞元今（14）日上午10時臨時召開記者會，宣布常務次長空缺由現任疾管署長周志浩接任，現任疾管署副署長莊人祥則接掌疾管署。

薛瑞元表示，經行政院核定，原來的常務次長石崇良已於6日調任健保署長，原本的次長空缺確定由志浩接任，至於周志浩留下來的疾管署長一職，則由副署長莊人祥接任。

薛瑞元表示，周志浩這三年多疫情期間盡心領導同仁，擔任疫情監測組組長對疾病監控投入很大心力，因此石崇良次長接任健保署長空缺後，就向行政院推薦他接任。而莊人祥也是防疫團隊重要一員，這兩人都是學有專長，且在COVID-19及其他傳染病的防治上都有很好的成績。

據衛福部公布的簡歷，周志浩為台北醫學院牙醫學系畢業，畢業後至台大公共衛生研究所攻讀碩士，並於1990年赴美國柏克萊大學生物醫學研究所碩士。2000年擔任台北縣衛生局副局長，2003年升任為局長，並在同年9月擔任行政院衛生署疾病管制局副局長。2013年，疾管局改制為疾管署，擔任副署長；並於2014年起迄今接任署長。

莊人祥為醫陽明學系公費生，取得公共衛生學碩士後，赴美國哥倫比亞大學攻讀博士學位。2005年進入行政院衛生署疾病管制局，現為疾管署工作迄今，一路從副研究員做起，直到2013年升任疾管署副署長。

台灣衛福部新人事出爐！周志浩升任次長 莊人祥掌疾管署