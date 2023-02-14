Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣衛福部新人事出爐！周志浩升任次長　莊人祥掌疾管署

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/14 10:54
衛福部次長由周志浩（左）接任、莊人祥（右）接疾管署署長。（組合圖／指揮中心提供）

衛福部次長由周志浩（左）接任、莊人祥（右）接疾管署署長。（組合圖／指揮中心提供）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）衛福部長薛瑞元今（14）日上午10時臨時召開記者會，宣布常務次長空缺由現任疾管署長周志浩接任，現任疾管署副署長莊人祥則接掌疾管署。

薛瑞元表示，經行政院核定，原來的常務次長石崇良已於6日調任健保署長，原本的次長空缺確定由志浩接任，至於周志浩留下來的疾管署長一職，則由副署長莊人祥接任。

薛瑞元表示，周志浩這三年多疫情期間盡心領導同仁，擔任疫情監測組組長對疾病監控投入很大心力，因此石崇良次長接任健保署長空缺後，就向行政院推薦他接任。而莊人祥也是防疫團隊重要一員，這兩人都是學有專長，且在COVID-19及其他傳染病的防治上都有很好的成績。

據衛福部公布的簡歷，周志浩為台北醫學院牙醫學系畢業，畢業後至台大公共衛生研究所攻讀碩士，並於1990年赴美國柏克萊大學生物醫學研究所碩士。2000年擔任台北縣衛生局副局長，2003年升任為局長，並在同年9月擔任行政院衛生署疾病管制局副局長。2013年，疾管局改制為疾管署，擔任副署長；並於2014年起迄今接任署長。

莊人祥為醫陽明學系公費生，取得公共衛生學碩士後，赴美國哥倫比亞大學攻讀博士學位。2005年進入行政院衛生署疾病管制局，現為疾管署工作迄今，一路從副研究員做起，直到2013年升任疾管署副署長。

台灣衛福部新人事出爐！周志浩升任次長　莊人祥掌疾管署
衛福部
疾管署

相關新聞

新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
新內閣衛福部長薛瑞元傳留任 非王必勝接任
2023/01/27 21:33
台灣食藥署：高血壓藥脈優錠5毫克接獲藥品不良品通報　預計回收600萬顆
台灣食藥署：高血壓藥脈優錠5毫克接獲藥品不良品通報　預計回收600萬顆
2023/01/07 15:01
台灣部立桃園醫院爆資安疑雲 　衛福部長薛瑞元：三個月內改善
台灣部立桃園醫院爆資安疑雲 　衛福部長薛瑞元：三個月內改善
2022/12/22 17:32
中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明
中國禁台灣水產、加工食品　衛福部上午記者會指: 中方註冊程序不透明
2022/12/11 11:56
台灣衛福部桃園醫院遭中國駭客攻陷　衛福部次長王必勝認了進行懲處
台灣衛福部桃園醫院遭中國駭客攻陷　衛福部次長王必勝認了進行懲處
2022/12/07 21:01

更新時間 : 2023-02-14 14:52 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【台灣能幫土耳其】衛福部賑災專戶3/6止 首週湧入逾4.9億善款
【台灣能幫土耳其】衛福部賑災專戶3/6止 首週湧入逾4.9億善款
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進