台灣救援隊15日抵國門 4噸救援器材捐土耳其繼續為救災出力

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）前往土耳其協助的台灣搜救隊將於15日下午返抵台灣，臨行前將所攜的重達4噸的搜救裝備器捐給伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊，深化兩國互助救災機制。

土耳其百年強震，罹難人數逾2.2萬人。出於人道救援及感念土國在921大地震時最早對台灣伸出援手，台灣搜救隊第一時間馳援該國，第一及第二梯次共130人、5搜救犬，分別於6、7日赴土耳其，總計尋獲3位受困民眾，一名救出後依然回天乏術，一名交由當地搜救隊接手，一名成功救援，專業表現廣獲國際讚譽，台灣搜救隊之名也正式被登錄在聯合國官網。

因震後已過搜救黃金72小時，台灣搜救隊評估形勢在12日結束救援任務，啟程返國。消防署13日透露，為協助土耳其持續因應搶救受災民眾與未來可能潛存地震災害整備，台灣搜救隊將所攜帶4噸的搜救裝備器材捐給當地AKUT搜救隊。

消防署新聞稿指出，消防署向內政部長林右昌提出捐助搜救裝備器材構想後，林右昌便立即向行政院長陳建仁報告，陳建仁認為責無旁貸，且只要能幫得上忙之處將全力幫忙並支持。

據消防署資訊，4噸器材將透過外交管道捐贈，建立兩國因921及這次災害救援的永續合作情誼，強化台灣與土耳其的震災搜救建立互助機制。

受贈單位AKUT，為土耳其首支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，並曾於921震災時抵台協助救災，台灣此番在廢墟中救出的3位民眾，其中1位就是與AKUT合力營救，此番經驗也為雙方建立良好互助合作默契。

消防署指出，此番捐贈的4噸器材包含救援、後勤及醫療三大類，救援類包括破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者；後勤則含營地作業用帳篷、發電機等；醫療類為創傷包紮固定所需醫療耗材等，都是地災後期救援、復原重建、面對未來潛存地震所需救援裝備物資。

消防署指出，未來台灣特搜隊也將與AKUT等土耳其搜救隊伍持續交流與合作，並誠摯邀土耳其特搜隊抵台交流合作，為建立兩國可長可久與周全互助合作機制共同打拚努力。