聖文森及格瑞那丁外長彼德絲訪問團今抵台灣　將晉見蔡英文總統

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲訪團今（14）日清晨抵台，彼德絲此行應我國政府邀請出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。彼德絲表示，「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」有很大的幫助。

聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲（Keisal Peters）率領的訪問團，在今天清晨6時18分搭機抵台，展開為期4天的訪問行程，由外交部常務次長余大㵢代表前往接機。此行是彼德絲首度訪台，蔡英文總統今上午將在總統府接見訪團。

彼德絲在桃園國際機場致詞表示，非常高興來台訪問，對於外交部推動的「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」啟動後，對於促進疫後經濟復甦有很大的幫助，她很開心可以來到台灣。隨後在外交部接機人員協助下通關離去。

外交部自2021年起開始推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」，與友邦政府及國際組織合作，透過技職訓練及提供融資信用保證等多元方式，協助提升友邦婦女、青年及微小中型企業的就業及創業競爭力，以促進疫後經濟復甦。

為呼應聯合國永續發展目標，並與國際社會分享台灣在國內、外推動性別平等及婦女賦權的成果，外交部委託財團法人國際合作發展基金會於2月14日至16日舉辦「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」，邀請友邦及友好國家女性政要及專家來台與會，共同為翻轉世界、打造永續公平的社會而努力。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，今年是台灣與聖文森及格瑞那丁建交42週年，兩國長期在婦女賦權、醫療農業、資通訊、教育文化等領域，有密切的合作關係；聖國在諸多國際場域，也大力支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。

Kolas指出，此行是彼德絲將出席「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」擔任與談人，就提升婦女參與經濟發展等議題深入交換意見；期盼透過此次交流，讓兩國合作關係更為提升，並共同為全球疫後經濟復甦做出積極貢獻。

「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」將於2月14日至16日在台北舉行，貝里斯總理夫人兼婦幼特使暨「加勒比海共同體元首夫人行動聯盟」主席羅莎娜（Rossana Briceno，左）和聖文森及格瑞那丁外交部長彼德絲（Keisal Peters，右）應邀來台，將擔任論壇與談人。（取自外交部臉書）