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〈投資理財〉產創條例宜擴大獎勵電動車 再造第二座護國神山

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/02/14 09:15
台灣產創條例宜擴大獎勵電動車產業 (圖片/PIXABAY)

台灣產創條例宜擴大獎勵電動車產業 (圖片/PIXABAY)

台積電是護國神山，對台灣經濟發展貢獻有目共賭，而當前電動車產業，是全球百年難遇的第二次工業革命，世界各國都透過不同形式的補助或奬勵措施，搶食市場，台灣企業正全力以赴，發展電動車，尤須政府透過產創條例的鼓勵，強化競爭力。

台積電引領全球半導體晶片發展，重要性不言而喻，而台灣經濟發展如果單靠一座護國神山，將會造成產業失衡，社會貧富差距惡化，如何再建第二座護國神山，對於分散產業風險，創造下一個世代的經濟奇蹟，以及平均社會財富，都有重大意義，同時也讓台灣資通訊產業，以及汽車工業，都能夠順利轉型，並帶動上、在中、下游產業共同起飛發展，一起搶食全球未來20年，高達6兆美元的大商機。

不容否認，中國布局電動車，棋下得很遠，早在2013年就在上海規劃第一個自由貿易區，提供9億7千萬坪米土地，以9億7千萬美元，廉價出售給特斯拉，再廉價低利貸款200億人民幣，其中100億用於建廠、另一百億用於週轉，極力爭取特斯拉在中國發展電動車，並藉機建立產業鏈，學習電動車專業知識及技術。

全中國到2025年有542萬輛電動車的大商機，驅動其他如比亞迪、小鵬、蔚來、理想等車廠全力搶進，並吸引小米、阿里巴巴、華為等重量級企業，磨拳擦掌，希望能在未來市場分一杯羮。至於電動車產業鏈，包括寧德時代、恩捷股份有限公司、宏發、天賜材料⋯，至少5百多家產業鏈企業受惠，對於經濟發展，有極大貢獻。

台灣當前發展電動車以鴻海最為積極，結合裕隆集團，成立鴻華先進科技公司，即將於今（2023）年第3季，邁向資本市場，計劃先登陸創櫃板，俟時機成熟後，再申請上市，鴻華先進目前深受投資界的矚目，認為未來將會是亮眼標的，成長將隨著電動車發展，極具成長空間。

鴻海運用現有的ICT（資通訊產業）優勢，獨創罕見的代工商業模式，透過AI、高速運算、感測技術、網路速度、車聯網與自駕功能，快速提升技術層次，未來交通工具移動方式，包括太空飛行、新能源動力、車聯網、電池，都極具發展潛力，但是面對世界競爭壓力，挑戰不小，需要投入資源龐大，亟需政府協助。

鴻海去（2022）年全年營收達6.6兆元，年增一成，創歷年新高紀錄，然而，iphone銷量不佳，又遭競爭對手瓜分市場，利空不斷，如非電動車大商機加持，發展空間將受限制。今（2023）年將是鴻海電動車相當關鍵的一年，目前積極開發的北美市場，據了解，應該已和美國通用汽車公司建立合作默契，另外包括INDIEV，以及加州電動農用車業者Monarch Tractor合作，前景看好。

至於印度的電動車市場高達1500億美元藍海市場，也是鴻海積極努力的目標，印度近年大舉招商，積極建立電子工業外，「2030年印度只賣電動車」目標，也為鴻海開啓龐大商機，包括電動二輪車、商用車、客用車、客運公車，都將全面改造，市場不容小覷。

全球未來交通發展，將鎖定節能、智能、跨界合作載具，充滿無限想像空間。電動車將在20年內，搶占市場7成以上，銷售量成長比現在多40倍。電動車已成為新生代產業顯學，市場包括鴻海、特斯拉、福斯、BMW、豐田汽車，以及中國車廠，無不積極轉型搶進電動車市場。台灣在這場新世代工業革命，絕對不能缺席，否則經濟發展瓶頸，將不再有機會突破。

有人打趣，電動車是裝了四個輪子的大型手機，台灣電動車五哥，除了鴻海之外，和碩、廣達、台達電、國巨，亦早已佈局，積極開發非傳統車款、電池、電機、電控商機。上市台廠在晶片、模組、功率轉換器、充電椿、電動車整車，都已具備供應車用高功率模組實力，產業鏈已具備相當實力，可以朝向電控相關產品，配合IC設計、半導體優勢，扮演供應全球電動車系統，關鍵零組件角色，但是面對其他國家不公平的補助措施，競爭吃力，需要政府以產創條例協助，降低成本，增加競爭力。

電動車最大的「里程焦慮」，充電椿提供最佳答案，預計到2030年，全球將裝置1億5千萬支充電椿。目前電動車續航里程平均值落在377公里，最大值在652公里，汽油車是1231公里，顯示電動車續航力未還有很大進步空間，有關技術尚待突破。

經濟部最近修正「產業創新條例」第10條之2，將電動車納入適用範圍，但是究竟是指整車的研發及生產，還是擴及零組件？目前尚不明朗，然而，台灣要想建立第二座護國神山，未來電動車發展，正符合台灣擁有ICT產業的優勢，如何積極協助電動車產業鏈創新研發，政府應考慮擴大適用範圍，有效培養台灣電動車產業，邁向世界之路，再建第二座護國神山。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思
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