中國開放對世界影響？華爾街日報：將為全球物價帶來壓力

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）華爾街日報指出，隨著中國結束實施近三年的嚴格防疫措施，其全面開放將給美國和全球物價帶來壓力，不過隨著加息給經濟增長降溫，這可能不會影響到全球通膨的逐步放緩。

綜合媒體報導，中國國家統計局此前公布，1月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於2022年12月的1.8%年增率，但略低於華爾街日報向經濟學家調查預期的2.2%。

華爾街日報指出，中國終於擺脫清零政策陰霾，近期將重回到各方門路開放的狀態，經濟專家預測，在被壓抑已久的消費支出推動下，今年經濟將出現反彈。商業調查、電影院票房和旅遊消費表明，今年1月經濟回升。

中國逐漸開放對該國的影響為何？根據報導，隨著消費者開支增加，尤其是在外出用餐和其他服務方面，經濟成長預料會推高中國通膨，部份上行壓力應會被中國疲軟的勞動力市場抵消，因為薪資成長被壓抑。

隨著西方經濟失去動力和海外需求減弱，中國出口商品反而會面臨通縮壓力。今年1月中國工業生產者出廠價格年降0.8%，降幅大於2022年12月的0.7%。

至於對全球經濟影響，報導引述經濟學家看法，指出中國重新開放影響全球通膨的最大可能是能源，因為中國經濟成長加快可能意味著對石油和天然氣的需求更大，使其價格更高，可能會波及全球市場。

國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國今年國內生產總值（GDP）年增5.2%，而2022年為3%；今年中國將占全球總經濟成長的1/3左右，美國和歐洲的經濟成長預計減慢。

IMF又表示，雖然中國經濟強勁反彈可能會使通膨壓力保持更長時間，烏克蘭戰爭持續也帶來通膨風險。但預計今年全球通膨將從2022年的平均8.8%降至6.6%。