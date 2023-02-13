Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國開放對世界影響？華爾街日報：將為全球物價帶來壓力

中國重新開放影響全球通膨的最大可能是能源，因這意味著對石油和天然氣的需求更大。對中國國內來說，經濟成長預料會推高中國通膨。

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/02/13 21:28
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）華爾街日報指出，隨著中國結束實施近三年的嚴格防疫措施，其全面開放將給美國和全球物價帶來壓力，不過隨著加息給經濟增長降溫，這可能不會影響到全球通膨的逐步放緩。

綜合媒體報導，中國國家統計局此前公布，1月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於2022年12月的1.8%年增率，但略低於華爾街日報向經濟學家調查預期的2.2%。

華爾街日報指出，中國終於擺脫清零政策陰霾，近期將重回到各方門路開放的狀態，經濟專家預測，在被壓抑已久的消費支出推動下，今年經濟將出現反彈。商業調查、電影院票房和旅遊消費表明，今年1月經濟回升。

中國逐漸開放對該國的影響為何？根據報導，隨著消費者開支增加，尤其是在外出用餐和其他服務方面，經濟成長預料會推高中國通膨，部份上行壓力應會被中國疲軟的勞動力市場抵消，因為薪資成長被壓抑。

隨著西方經濟失去動力和海外需求減弱，中國出口商品反而會面臨通縮壓力。今年1月中國工業生產者出廠價格年降0.8%，降幅大於2022年12月的0.7%。

至於對全球經濟影響，報導引述經濟學家看法，指出中國重新開放影響全球通膨的最大可能是能源，因為中國經濟成長加快可能意味著對石油和天然氣的需求更大，使其價格更高，可能會波及全球市場。

國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國今年國內生產總值（GDP）年增5.2%，而2022年為3%；今年中國將占全球總經濟成長的1/3左右，美國和歐洲的經濟成長預計減慢。

IMF又表示，雖然中國經濟強勁反彈可能會使通膨壓力保持更長時間，烏克蘭戰爭持續也帶來通膨風險。但預計今年全球通膨將從2022年的平均8.8%降至6.6%。
通膨
中國
貿易開放
物價
IMF

相關新聞

中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
2023/02/11 20:27
頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元
頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元
2023/02/11 19:47
南韓五年內海外進口山寨精品達2兆韓元　85.7%來自中國
南韓五年內海外進口山寨精品達2兆韓元　85.7%來自中國
2023/02/11 12:09
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進
美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進
2023/02/10 20:30
〈時評〉中國提高接待夏立言規格 結果不必太期待
〈時評〉中國提高接待夏立言規格 結果不必太期待
2023/02/10 12:23

更新時間 : 2023-02-13 23:02 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷