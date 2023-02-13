BIGBANG前成員勝利判決書曝光　見面會結束後拍攝３名女性裸照

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）BIGBANG前成員勝利因仲介性交易及海外賭博等9項罪名而被判處1年6個月，已於9日出獄，在出獄後，載有他具體犯罪內容的判決書也隨之曝光。

根據韓媒JTBC所公開的判決書，裡面記載著勝利自2015年9月至2016年1月為止，共向海外投資者進行了24次性交易媒介，另外也自2015年9月至同年12月，與兩名女性共進行了兩次性交易。

2015年12月底，勝利為了迎接一對日本兄弟，自高級接送專車上即開始介紹集體性交易，到了位於首爾的酒店後也進行了性招待。除此之外，勝利也在短短的兩個月內，向其他日本、香港、台灣及國內投資者為對象進行了高達29次的性招待，場所包含了飯店、自家、餐廳等等，共砸下了4,300萬韓元（約107萬台幣）。

雖然當時勝利這方主張沒有參與性交易仲介，但種種證據都證明了勝利知道性招待的情形，且大部分時間也都在場，因此說法並不被法官採納。

另外，2016年6月BIGBANG於中國的粉絲見面會結束後，勝利也找來了3名中國女性，且拍攝了3名女性裸體趴在床上的背影，甚至發送到了包含歌手鄭俊英等五名男性的群組聊天室。

對此，勝利當時則是表示，那些照片皆是從新加坡媽媽桑那收到，並非親自拍攝，但法庭認為，從周邊人的證詞及當時的聊天室的對話內容看來，無法接受勝利的說法，因此被判定為有罪。

勝利於2019年時被控洗錢、賭博、違反國際交易法、性交易、媒介性交易、性暴力、非法挪用公司資產、違反食品法、教唆毆打等9項罪嫌。他首次開庭時堅決否認以上罪嫌，並被判入監服刑3年，但在2022年初開庭時卻改口全數認罪，獲法院減刑至1年6個月。