Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

法國亞維儂藝術節總監來台灣看表演！兩廳院預告「台灣週」重磅登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/02/13 17:29
兩廳院今（13日）日預告Taiwan Week預計於四月登場，屆時法國亞維儂藝術節聯合節目總監Magda Bizarro英國倫敦南岸中心藝...

兩廳院今（13日）日預告Taiwan Week預計於四月登場，屆時法國亞維儂藝術節聯合節目總監Magda Bizarro英國倫敦南岸中心藝...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 兩廳院今（13日）日預告今年多檔重要計劃，包括邀集國際第一場館劇場及策展人來台的Taiwan Week兩廳院台灣週活動，豐富多元的活動吸引近40位重量級人士參加。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，在疫情期間兩廳院更為積極耕耘國際關係與脈絡，增加世界對於台灣表演藝術領域的認識；此外，更期許自己成為「先行者」，所以在前年底開始導入永續思維於場館經營跟製作之上，同時透過各種數位管理、行銷，以及展演工具的建置與試驗和試煉，累積大量經驗與知識，從而成為打造產業沃土的養分。

Taiwan Week預計於四月登場，聚焦台灣表演藝術，將帶領來台的國際劇場人前往觀賞多個場館演出，首屆活動原訂2020年舉辦，因受疫情影響，改為線上交流，在為期7天的活動期間，將推介19檔台灣作品。

兩廳院預告，Taiwan Week攜手台灣戲曲中心、牯嶺街小劇場、客家音樂戲劇中心、C-LAB台灣當代文化實驗場、雲門劇場等場館，更邀請到超過40位表演藝術領域重要的國際策展人、場館與藝文組織代表訪台，規模與重量空前。

目前確定來台的名單包含法國亞維儂藝術節(Festival d'Avignon)聯合節目總監Magda Bizarro、英國倫敦南岸中心(Southbank Centre)藝術總監Mark Ball、德國柏林八月舞蹈節(Tanz im August)藝術總監Ricardo Carmona、法國里昂雙年舞蹈節(Biennale de la danse de Lyon) 暨里昂舞蹈之家(Maison de la Danse de Lyon) 藝術總監Tiago Guedes、澳洲阿德雷德藝術節(Adelaide Festival)新任協同藝術總監Wouter van Ransbeek、韓國首爾表演藝術市集(Performing Arts Market in Seoul)創意總監暨首爾表演藝術節(Seoul Performing Arts Festival)藝術總監Kyu Choi、新加坡國際藝術節總監(SIFA)Natalie Hennedige、日本橫濱國際表演藝術會議(YPAM)總監Hiromi Arai等。
台灣週
兩廳院
法國亞維儂藝術節

相關新聞

【超懷舊】台灣版霹靂嬌娃《阮是廖添丁》女英雄駕到　台語喜劇融合音樂魔術兩廳院上映
【超懷舊】台灣版霹靂嬌娃《阮是廖添丁》女英雄駕到　台語喜劇融合音樂魔術兩廳院上映
2023/02/06 15:37
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
2022/12/27 12:18
前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善
前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善
2022/11/10 11:33
台灣首個軟體服務平台獲獎！兩廳院文化生活OPENTIX獲日本百大優良設計獎
台灣首個軟體服務平台獲獎！兩廳院文化生活OPENTIX獲日本百大優良設計獎
2022/10/13 11:04
睽違兩年！台灣雲門舞集戶外公演回歸 兩廳院藝文廣場席地而坐觀賞《霞》
睽違兩年！台灣雲門舞集戶外公演回歸 兩廳院藝文廣場席地而坐觀賞《霞》
2022/09/12 12:02

更新時間 : 2023-02-13 18:11 GMT+08:00

最受歡迎

少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生
【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
中國版ChatGPT才剛發行 已因答案「太老實」被暫停服務
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
更新【土耳其強震】台灣搜救隊任務結束•定15日返國　捐各式器材協助當地救災重建
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷