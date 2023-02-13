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台泥獲2023 S&P Global DJSI永續年鑑雙徽章　建築材料業最大進步獎

By 台灣英文新聞
2023/02/13 17:20
照片由台泥提供

照片由台泥提供

台泥企業團在國際評比持續向上提升！S&P Global_道瓊永續指數DJSI INDEX 2/7(二)晚間發布2023永續年鑑 (S&P Global Sustainability Yearbook 2023)，台泥在超過7800家企業中脫穎，首次獲頒雙徽章，被評定為建築建材業Top 10% 和Industry Mover最大進步獎，其中Industry Mover 屬評審團特別獎，除連續兩年成績須達產業Top 15%，且較前一年分數須提升5%始符合資格，每一個行業別只有一間企業獲此徽章，用以特別表揚企業的積極與行動，對台泥團隊來說深具意義。台泥目前在世界三大ESG機構：S&P Global_道瓊永續指數DJSI INDEX、Sustainlytics ESG和摩根史坦利MSCI的評比表現，MSCI 最新評級調升為A，罕見連續四年提升等級，晨星集團Sustainlytics 2/9(四)通知台泥再獲ESG Industry Top-Rated，亦連續四年獲ESG最佳表現、頂級企業榮譽。

今年DJSI評比，台泥以82分位居世界建築材料業第五名，在【政策影響Policy Influence】、【環境面資訊揭露Environmental Reporting】、【水相關風險Water Related Risks】、【社會面資訊揭露Social Reporting】、【客戶關係管理Customer Relationship Management】獲得滿分，【供應鏈管理Supply Chain Management】、【勞工指標Labor Practice Indicators】，兩項指標獲建築材料業最高分。其中【永續營建Sustainable Construction】以減碳標籤產品、AI減碳管理平台、UHPC高強度混凝土開發與綠建築建材應用比例，分數提升達30%。台泥積極投入低碳水泥、資源循環與綠色能源三大核心事業，將致力開發低碳建材產品，整合綠能、儲能新能源服務，成為未來邁向淨零城市最佳助力。

更新時間 : 2023-02-13 18:11 GMT+08:00

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