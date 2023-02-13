新北攜手企業推科技雙語　公益捐贈新北偏鄉學校英語線上學習資源

新北市今（13）日辦理「新北雙語 科技show me」-易晨智能股份有限公司公益捐贈記者會， 教育局長張明文出席見證易晨智能股份有限公司、 東華書局及皇家菁英美語公益捐贈新北市偏鄉學生EZ Talking課程帳號3,000組及國中小英語繪本教材200 套，透過科技化雙語教學，弭平城鄉教育資源落差。

局長張明文表示，新北市近年來積極透過「學習生活化」、「 教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」 等策略讓各校深耕雙語教育，111學年度結合「 教育部校園數位內容與教學軟體計畫」，透過師訓、試辦、 推廣三階段，推展與深化，其中EZ Talking APP已擴展至1萬5,000組帳號、640班學生使用， 成效良好。

另外，新北科技化學習成果顯著，雙語教育除了師資整備之外， 也期望培養學生自主學習能力。而新北為推展科技雙語， 鼓勵學校使用科技化工具進行雙語教學，例如Cool English酷英網、Learn Mode學習吧、生活英語動起來互動網站， 以及推動英語科技化學習扶助等科技化工具進行雙語教學。

易晨智能股份有限公司執行長許永昌表示， 新的理念與科技工具打破了以往傳統框架，進而翻轉教育， 也促成了遠距教育發展得更大可能；EZ Talking APP能協助學生在沒有老師在身邊時能夠自主學習， 提高學習動機，透過自主練習和APP的反饋，提高孩子的自信心， 讓孩子們能夠勇敢流利的開口說英語， 期望能利用科技將英語生活化，讓學生見字即讀、見物即念， 造就孩子可以開口說的環境， 很開心能與新北市教育局共同推動雙語城市。

東華書局及皇家菁英美語表示， 與新北市教育局攜手打造閱讀素養與口說能力提升的環境， 實體與數位教材的結合讓現今教育有更大進步與發展，此次公益捐贈 200套英文繪本，期待讓偏鄉的孩子英語學習能更有成效。

教育局表示，為因應行政院2030雙語國家政策，新北市於108 學年度宣布將以2030新北雙語城為願景，全力推動雙語教育， 雙語實驗課程學校從105學年度13校，發展至111學年已達1 05校，佔總學校數50%，預計2026年達校校有雙語師資、2 030年達校校有雙語課程， 未來持續透過實施多元方案如雙語實驗課程、每週一日英語日、 英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等，落實雙語教育， 讓孩子們可以在生活中潛移默化的學習英語、愛上英語。

照片來源：新北市教育局提供