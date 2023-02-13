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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超1.96億元

賣超玉山金3.61萬張最多，另買超榮運7.88萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/02/13 17:09

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/2/6~2023/2/10）外資在集中市場總買進金額為3,179.80億元，總賣出金額為3,181.76億元，賣超為1.96億元，另統計自2023年年初至2月10日止，外資總買進金額為1兆5,794.26億元，總賣出金額為1兆3,344.74億元，累計買超為2,449.52億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆2,100.08億元新台幣，占全體上市股票市值的41.46%，較2月3日的20兆1,673.27億元新台幣，增加426.81億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：榮運：買進84,650千股，賣出5,839千股，買超78,811千股；第二名：群創：買進169,041千股，賣出106,180千股，買超62,861千股；第三名：友達：買進153,390千股，賣出94,803千股，買超58,587千股。

台灣證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進22,739千股，賣出58,847千股，賣超36,108千股；第二名：長榮航：買進34,073千股，賣出63,831千股，賣超29,758千股；第三名：陽明：買進17,384千股，賣出45,967千股，賣超28,583千股。

更新時間 : 2023-02-13 18:11 GMT+08:00

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