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北富銀共同統籌主辦　三地集團儲能專案融資47.5億元聯貸案　

建置全台最大輸電級170MW儲能案場

By 台灣英文新聞
2023/02/13 17:05
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

台北富邦銀行與永豐銀行共同統籌主辦北基國際100%轉投資三地能源子公司-「三陸儲能」儲能專案融資新台幣47.5億元聯貸案，今(13)日舉行簽約儀式，由高雄市經濟發展局局長廖泰翔、三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖、和潤電能董事長劉源森與金融同業貴賓一同出席見證。該聯貸案獲得7家銀行踴躍參與，參貸金額高達新台幣70億元，超額認購達近1.5倍，顯示三地集團興建儲能廠助力台灣綠能發展，深獲市場肯定與認同。

政府公布2050淨零排放路徑圖後，為了兼顧淨零碳排與電力穩定，推動儲能建設已成為台灣發展再生能源的重要關鍵，當再生能源建置越多，電網對儲能調節的需求就越高。此次聯貸資金將用於三地集團在高雄市鳳山牛潮埔段建置170MW輸電級儲能案場，為目前全台單一最大且逾100MW之大型儲能案場，所儲存的單日電量相當於31.8萬度電，約為五萬戶家庭一天的用電量，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力，穩定電力供需平衡。

三地集團執行長暨三地能源副董事長鍾育霖表示，此案由三地集團攜手和潤集團、鴻海集團與遠雄集團合資結盟力挺國內儲能產業發展，為全台最具指標性儲能案場，建置容量高達170MW/ 318MWh的智慧儲能系統，設置於高雄鳳山區牛潮埔三地集團自有土地上，採用全球前三大儲能系統整合商-瓦錫蘭公司的儲能系統，具高度安全性及穩定性，而施工維運團隊則是由國內前三大電機大廠-士林電機承攬，具深厚建置經驗。儲能設備通過業界最嚴格的UL9540儲能系統安全性現地認證，同時案場規劃皆符合國內最新各項安全規範，在儲能設備、消防及場域嚴格把關下，確保在最安全的環境下發展儲能。

北富銀長期協助推動綠能產業發展，尤其聚焦再生能源、離岸風電以及永續金融等三大領域，執行副總經理莊慧玫表示，透過共同統籌主辦三地集團儲能聯貸案，展現北富銀以行動支持企業投入儲能設備建置的決心，期盼透過富邦金控旗下多方資源，與三地集團一同推動綠能發展，共創淨零碳排新世代。展望未來，北富銀也將持續發揮金融核心職能，做新興儲能產業發展過程中強而有力的後盾。

北富銀積極響應政府能源政策，透過綠色投融資協助企業淨零碳排，自2018年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資，每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量。深耕永續金融領域多年，北富銀屢獲多項國際大獎肯定，2022年榮獲包括《Asiamoney（亞洲貨幣雜誌）》「台灣ESG最佳銀行(Best Bank for ESG)」、台灣傑出金融業務菁業獎「最佳綠色專案融資獎」、《Asian Banking & Finance(亞洲銀行及財經雜誌)》「台灣年度最佳綠色企業授信案(Green Corporate Deal of the Year–Taiwan)」等多項殊榮。

更新時間 : 2023-02-13 18:11 GMT+08:00

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