(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 一年一度的運動暨音樂盛事-第 57 屆超級盃中場秀(The Super Bowl LVII Halftime Show)於台灣時間今(13)日上午在美國鳳凰城大學體育館 (State Farm Stadium)登場,流行天后蕾哈娜(Rihanna)擔任今 年主秀,帶來睽違近 7 年、長達 13 分鐘的個人演出, 演出時蕾哈娜腹部明顯隆起,結束後對外證實已經懷了第二胎, 讓人超驚喜!

蕾哈娜闊別樂壇多年,這次的中場秀不僅全球樂迷引頸期待, 台下更是吸引愛黛兒(Adele)、怪奇比莉(Billie Eilish)、奧莉維亞(Olivia Rodrigo)等一票巨星前來朝聖。蕾哈娜以〈Bitch Better Have My Money〉一曲揭開序幕,她身穿一襲鮮紅連身服, 在數位身穿白衣的舞群中顯得格外奪目。

除了地面上的紅色長型舞台外,另有 7 個飛天小舞台, 更凸顯舞群陣式多元的變化;緊接著〈Where Have You Been〉、〈Only Girl〉、〈We Found Love〉、〈Work〉、〈Wild Thoughts〉等多首金曲連發,蕾哈娜自信載歌載舞, 完全不見多年沒站上舞台的生疏感。進行到演出中段唱到〈All of the Lights〉時,蕾哈娜拿出化妝品補妝, 也讓人聯想到她近年超級成功的美妝品牌事業, 可愛的小插曲讓人會心一笑。

2007 年蕾哈娜成名曲〈Unbrella〉前奏一下, 全場歡聲雷動,瞬間將氣氛炒到最高。演唱到最後一曲〈Diamo nds〉,所有舞群退下,只剩蕾哈娜一人站上飛天舞台, 以深厚的演唱實力震懾全場,結尾時鏡頭拉遠、場館煙火齊放, 蕾哈娜就宛若歌詞形容一般,成為當晚天空中最閃耀的鑽石。 蕾哈娜先前曾在訪問中表示自己在考慮是否要帶特別嘉賓, 如今證實懷孕後,紛絲推測先前她口中的神秘嘉賓就是自己的寶寶。

蕾哈娜日前在記者會上提到,很難將自己過去 17 年來的作品濃 縮進 13 分鐘的演出中,更因此前前後後修改了 39 次曲目 表;而蕾哈娜去年五月才與伴侶速可達硬漢(A$AP Rocky)喜迎愛子,這也成為她接下這次演出重擔的關鍵:「 在成為母親之後,你會覺得自己無所不能了! 超級盃中場秀是世界上最大的演出之一,而且我已經 7 年沒有登 台了,這個挑戰令人興奮。今年做這場演出對我來說很重要, 因為要讓我的兒子看到。」除了愛子以外,她也提及了另一個原因, 「代表移民者、代表我的家鄉巴貝多和所有的黑人女性, 讓人們看到各種可能性,這是很重要的。」