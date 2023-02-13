南韓瘋名牌搶購　「Open Run」成最搶手兼職

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年有一調查顯示，2022年南韓精品人均消費居世界之冠，近年精品價格不斷上漲買氣卻不減，因此兼職「代排」成了南韓最夯的打工之一，在南韓稱之為「Open Run」（오픈런），意即在賣場開門之前就開始排隊，並在開門營業時跑進賣場搶購。

延伸閱讀：2022年南韓精品消費總額達168億美元 人均消費全球居冠

根據Civic news報導，近年經濟不景氣，無論是正職工作或兼職，工作機會都減少了不少。然而，即使Open Run的報酬每年都在減少，還是成了現今最受歡迎的打工。2020年隨著精品市場消費急遽上升，提供Open Run服務的人也開始變多，而大多數購買精品或是限量版商品的人，是為了提高價格轉售這些商品。

除了轉售之外，若有特定的名牌有將調漲的消息傳出，為了搶在調漲前購買，賣場營業前就會開始出現大排長龍的景象。代排購買商品除了精品外，許多模型、偶像周邊商品等也出現了代排現象。

一名曾兼職Run Open的A某向Civic news表示，這項兼職的時薪不只比其他兼職的時薪高，成功買到商品後還會有獎金，但最近因為兼職的人太多，因此獎金和時薪也都調降了不少。

根據JTBC採訪報導，清晨5點半時就有許多人在賣場門口前排隊，許多人都是從前一天晚上就開始排隊，而這些排隊人潮大多是Open Run兼職者們。有受訪者表示，最近因工作難找，許多人都爭先恐後地搶著要做這份工作，只要一有人開出這份職缺，在幾十分鐘內就會被搶走，且報酬也越來越低。

受訪者補充道，若有成功搶購，根據買到的產品不同，能收到獎勵金10萬～20萬元不等（約2,000～2,500台幣），但現在這份兼職不僅難找，以前代排的時薪為15,000韓元（約375台幣），現在卻降低至10,000韓元（約250台幣）。

根據韓媒亞洲經濟報導，有分析認為，這是受到了韋伯倫效應（Veblen effect），以及因新冠肺炎疫情所壓抑的消費心理復甦的影響。首爾大學心理學系教授郭金珠（音譯）分析道，越高級或者是價格越高，人們就會覺得越特別而刺激需求的增加，反映了韋伯倫效應。他也補充說道，隨著口罩規定的解除，與人見面互動的機會變得更多，對名牌的需求跟著提高，因此Open Run的需求也會持續增加。

延伸閱讀：南韓五年內海外進口山寨精品達2兆韓元 85.7%來自中國