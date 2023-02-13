（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（13）日表示，國際知名藥廠「賽諾菲」生產的「得時高凍晶注射劑400毫克」驗出類固醇污染，為廠商自主通報啟動回收，預計今年3月6日前完成回收一個批號、共1萬支。

食藥署今天公布藥品回收訊息， 賽諾菲公司的「得時高凍晶注射劑400毫克Targocid 400 mg for Injection （I.M.I.V.） （衛署藥輸字第024371號）」，1個批號的藥品經檢驗發現含有類固醇（MPHS）污染，異常批號為1J5721、共1萬劑。

該藥品主成分為TEICOPLANIN，主要用於葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨隨炎、肺炎、敗血病、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。

食藥署藥品組科長洪國登接受記者聯訪時說明，去（2022）年10月藥廠主動告知，產線疑似出現問題，可能造成產品遭類固醇污染，食藥署要求廠商徹底清查，近期檢驗結果出爐，發現這一個批號的藥品確實有微量污染。

洪國登說，這款藥品健保年度用量約12萬支，在同成分、同劑型、同劑量藥品中，市占率約8成。有問題藥品應於今年3月6日前完成回收作業，雖然市占比例很高，所幸進貨的同廠商同款藥物檢驗都沒有問題，也有其他可替代藥品，所以不會因此造成缺藥問題。

食藥署提醒，對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

賽諾菲出包！市占8成抗生素殘留類固醇 台灣急回收1萬支