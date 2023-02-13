（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增12,657例COVID-19確定病例，分別為12,397例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。

指揮中心表示，今日新增之12,397例本土病例，為5,748例男性、6,635例女性、14例調查中，年齡介於10個月至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(2,365例)，高雄市(1,526例)，桃園市(1,517例)，臺中市(1,497例)，臺北市(1,024例)，臺南市(1,004例)。

今日新增106例中重症，包含中症68例、重症38例，其中重症方面增一位4個月大男嬰MIS-C個案，2月初發病，5日前往急診就醫，經治療後於2天後（2月7日）康復出院。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為35例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月14日至今(2023)年2月10日，死亡日期介於去年11月9日至今年2月10日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中多為長者，但有一位是年僅10個月大男嬰。個案本身有先天性腹部疾病及發育遲緩病史，沒有接種新冠疫苗，去年11月25日出現咳嗽、痰多及活力下降等症狀，家中快篩陽性確診後居家照護，當晚睡覺時被家人發現昏迷無反應，緊急送醫。

羅一鈞說，男嬰經急診急救後，轉入加護病房使用呼吸器、瑞德西韋及抗生素等藥物治療，後續血液培養檢出腸球菌，為菌血症的情形，雖經積極搶救4天，11月29日仍不幸因多重器官衰竭不治，經法醫相驗開立死亡診斷書，死因為新冠肺炎合併多重器官衰竭，被歸類為肺炎死亡。

指揮中心統計，目前國內的12歲以下兒童重症累計310例，其中有44例死亡，含10例肺炎。

2/13台灣增12,657例COVID-19、54例死亡／10月大男嬰併發菌血症 搶救4天多重器官衰竭不治

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為99例男性、161例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月13日至2月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,821,755例確診，分別為52,174例境外移入、9,769,527例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計17,157例COVID-19死亡病例，其中17,136例本土，另21例為境外移入。