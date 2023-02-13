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台北市長蔣萬安：一直很關切228議題　能做的不會迴避

➤台灣國家聯盟12日決定不與台北市政府合辦二二八紀念活動，另在自由廣場舉辦活動。➤台灣國家聯盟總召吳樹民說，台灣歷史真相還沒還原，前國史館長張炎憲已直指二二八元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦二二八紀念活動，是很奇怪的事。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/13 14:31
台北市長蔣萬安（2排左舉手者）13日上午至松山國小關心開學日上學情況，坐在教室聽小朋友的寒假作業報告，並舉手發問。（台北市攝影記者聯誼會...

台北市長蔣萬安（2排左舉手者）13日上午至松山國小關心開學日上學情況，坐在教室聽小朋友的寒假作業報告，並舉手發問。（台北市攝影記者聯誼會...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市長蔣萬安今(2/13) 表示，他一直很關切二二八議題，他會用心傾聽、坦然面對，可以做的就不會迴避，最重要的是促進社會和諧。

台灣國家聯盟昨(12日)決定不與台北市政府合辦二二八紀念活動，另在自由廣場舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民說，台灣歷史真相還沒還原，前國史館長張炎憲已直指二二八元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦二二八紀念活動，是很奇怪的事。

今天是全國中小學開學日，蔣萬安上午至松山國小關心開學日上學情況，接受媒體聯訪時被問及此事。

他表示，二二八是他一直非常關切的議題，文化局也協助安排他跟幾個受難家屬見面，傾聽他們的想法與心聲，接下來也會繼續安排相關行程，他的態度就是用心傾聽、坦然面對，在市政層面上能夠做的，不會迴避。

媒體追問會面時的氛圍，蔣萬安說氣氛很好，過程平和，他就是聆聽家屬闡述的事、交換意見，也感謝他們願意抽出時間坐下來好好談；而之後的相關行程，也希望有更充裕的時間跟家屬溝通。

媒體追問蔣萬安的蔣家後代身分是否成為枷鎖，以及前總統馬英九曾定調二二八為「官逼民反」，還有如何定位蔣介石等，蔣萬安重申，一貫態度就是用心傾聽、坦然面對，還原歷史的真相、促進社會和諧， 這才是最重要的。

至於移除校園威權象徵進度，中央社引述蔣萬安說，教育局請各個學校根據規畫跟需求處理。

今天也到場的副市長林奕華則表示，文化局主辦二二八活動行之多年，以北市府角度，是希望以紀念活動讓大家一起透過這樣的歷史彼此往前邁進，希望用最大誠意把活動辦到最好。

至於希望蔣萬安如何表態，或是向家屬道歉？林奕華表示，應該都等到二二八當天再來談，蔣萬安身為市長，是台北市政府的大家長，這是他的責任，一定要在這樣的事情上，表示出身為政府應該要有的誠意。

台北市長蔣萬安：一直很關切228議題　能做的不會迴避
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