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不是小題大作！中國「間諜氣球」2月初飛美遭擊落 美前空軍官：行經核飛彈存放基地

《金融時報》本周也引述台灣官員報導，指近年中國間諜氣球已數十度進入台灣領空，但國軍也有應處方案並監控。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/13 17:37
2月4日被Chad Fish拍攝到的中國間諜氣球。（美聯社圖片 )

2月4日被Chad Fish拍攝到的中國間諜氣球。（美聯社圖片 )

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）在中國「氣象氣球」月初飛越美國領空後，美國軍方自此對於領空議題敏感，五角大廈12日再度派一架F-16戰鬥機擊落領空上面的不明飛行物，累計本月第四起，但飛行物所有權人不詳。

一周前，中國間諜氣球行經美國多州的上空，北京堅稱是用於氣象研究，中國境內媒體導引風向指是美國小題大作，不過多位美國軍事專家陸續表示，以目前的發現看來，要以「商用氣象氣球」來看很難說得通。

專家指「這幾項」打臉商用氣象氣球說法

一位美國務院不具名高官近日向《CNN》 透露，美國政府在回收5日遭擊落氣球殘骸中發現足以執行偵蒐美國境內通訊與信號的電子監控設備，迥異於一般商用氣象氣球搭載的簡單設備，甚至還搭載到大型太陽能電池板，能合理懷疑該氣象球執行多項特別任務用電量大，才會需要大型發電設備持續支援運行；一般氣象氣球尺寸小且飛行只需數小時，不需要特別配電。

美國國防軍事專家暨退役美國空軍外交官萊拉睿中校（Guermantes Lailari）近日刊文也說，5日被擊落的氣象氣球，飛行高度在七萬英呎。有人說這樣的高度搜集不到什麼通訊情報，萊拉睿中校反駁，美國派蛟龍夫人（U-2 Dragon Lady，簡稱U-2）偵察機追踪氣球行蹤多日，在一般戰機難以飛行的高度下運作，而這款U-2就能夠在該飛行高度下取得人工智慧信號情報（SIGINT）及地面影像（IMINT），所以怎能說這款大型氣象氣球做不到？

更何況，這款氣球還配有能蒐集民間及軍方電子情報（ELINT）的感應器，據此中共解放軍就能拚湊出能避掉美國軍事雷達的飛行路線，讓飛彈攻擊美國本土更精準有效率。

氣球行經美國敏感軍事要地

萊拉睿中校指出，「中共的間諜氣球飛越美國蒙大拿州的馬姆斯特羅姆空軍基地（AFB），這裏置放150枚打擊力強大、携帶核彈頭的洲際飛彈，而中國氣象氣球特意行經此處也太啓人疑竇，怎能令人不懷疑在情蒐美國核武存放場域以提升未來共軍對敵基地的第一擊打擊能力。

除了北美，氣球也來到了拉丁美洲，據報行經哥斯大黎加、哥倫比亞、委內瑞拉等，沒有一個被中國氣球「意外造訪」的國家不表達擔憂。

氣球也來台灣情蒐

除了美國和拉丁美洲，《金融時報》引述台灣官員報導，近年中國間諜氣球已數十度進入台灣領空，收集大氣與軍事相關數據，次數頻繁平均每月一次，台灣軍機經常升空監控這些氣球，國軍也有應處方案。

針對日前媒體報導「總統府上空曾出現不明氣球」，國防部10日澄清，依所述日期之空域監控分析，所謂探空氣球並非出現在臺灣本島，而是距離約40公里以外之外海。國防部對臺海週邊空域狀況，均能持續掌握並適切應處。
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