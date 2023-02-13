土耳其強震 為何近萬棟房屋瞬間崩塌？ 矛頭指向豆腐渣工程和貪腐

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）靠近敘利亞邊境的土耳其東南部6日發生規模7.8強震，已知有兩國逾3萬多人死亡，而造成傷亡如此慘重的元兇疑與「豆腐渣工程」和貪污有關，對此，土耳其政府12日表示，已下令逮捕113名涉案建商等人。

根據CNN報導，土耳其災難應變協調中心、敘利亞民防組織「白頭盔」截至10日統計，這場百年強震造成兩國共有33,181人死亡，包含土耳其2萬9605人和敘利亞3,576人，隨著黃金救援時間72小時已過，加上當地嚴寒的氣候增加救援的困難度，死傷人數恐繼續攀升。

這場地震造成數千棟的建築物倒塌，住宅建築品質受各界質疑。土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，司法部已在震災災區各省設立地震犯罪調查組，並列出131名相關嫌犯，已針對其中113人發出逮捕令。

他強調，我們會周密處理此事，直至完成必要司法程序，尤其是針對遭受重大損壞和導致傷亡的建築物。

此外，土耳其主要反對黨「共和人民黨」（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）曾指控總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的政府失職，掌權20年卻「未使國家準備好因應地震」，而且濫用自1999年上次大地震以來徵收的鉅額地震稅。地震稅的目的原本是要用於協助建築物加強抗震能力。

法國國際廣播電台報導，基里達歐魯指責建築部門貪瀆，包括未對房屋安全標準切實執法、監督，是造成這次地震損害擴大的原因。「我不認為這無關政治，我們之所以落到這地步正是因為他（艾爾段）的政治，」他說。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，在災情嚴重的阿達那省（Adana），檢方對倒塌建物進行調查後已下令逮捕62名相關人士；迪亞巴克爾省（Diyarbakir）檢方也下令逮捕33人。

據了解，尚勒烏爾法省（Sanliurfa）和奧斯曼尼耶省（Osmaniye）也各有8人和4人被捕，都與據信因為有問題而被強震摧毀的建築物有關。

據安納杜魯新聞社報導，警方還在一名地產開發商10日想從伊斯坦堡機場搭機飛往蒙特內哥羅（Montenegro）時將他逮捕，因為他在哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）的建案在地震中倒塌。此人已在次日正式被收押。