〈財經主筆室〉台積電董事會決定3/16除息交易 套牢族更在意「能否解套」？

台灣半導體龍頭台積電（2330）公布將在3月16日進行除息交 易，連續第七季每股配發2.75元股息， 但台積電至今仍有多達數十萬股東處於套牢階段。「能否解套」？ 「何時解套」？也許比「賺取股息」來得更重要！畢竟， 即使賺了股息，可能還是補不了賠掉的差價。

台積電去年11月通過2022年第三季股利政策，延續過去6個季 度，每股配發現金股利維持2.75元，除息交易日為今年3月16 日，股票自2023年3月18日起至3月22日止停止過戶， 現金股利將在4月13日發放。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息以來，至今已完成14 次的除息交易，14次都順利完成填息，其中有10次是在除息當 天就完成除息，填息時間最長的一次是花了15個交易日。 依過去除息紀錄來看，順利完成填息應該問題不大。

不過，台積電股價從去年底的每股448.5元起漲，截至上周五( 10日)為止，股價來到每股545元，股價上漲達96.5元， 幾乎快漲了100元，僅僅一個多月，短期股價漲幅已達21.5% ，後續的漲升力道如何？短期還有漲升能力嗎？ 是否會出現漲多回跌走勢？各種揣測說法紛紛出籠。

所以，台積電因為短期漲幅不小，如今是否還有續漲能力？ 應該才是市場投資人關切的問題。畢竟，對台積電套牢股民來說， 能否解套比賺股息來的重要。對一般投資人來說， 賺到股息但卻得賠了差價，這可不是個好投資？

據統計，台積電在2020年底到2021年初，股價從每股530 元一舉衝破580元大關，當時股東人數大約僅有60萬初頭， 而後股價一路上衝站上600元，到了2022年初的每股688元 最高價，股東人數來到近133萬人，意即，540元以上的套牢區 裡，如果至今仍未賣出，可能有多達70餘萬人是慘遭套牢至今。

台積電如今股價從400元以下，重新回到目前的每股545元， 70餘萬套牢者都將面臨考驗，到底是繼續持有等待解套？還是， 趁股價回升先行賣出減少損失？對這些套牢族來說， 股價能不能繼續上漲才關鍵，賺不賺股息可能不是考慮的重點。

那台積電目前到底還值不值得買呢？台積電的「合理股價」為何？ 沒錯，每次到了關鍵時刻，市場總會有很多針對台積電「 合理股價」的討論。例如，當初台積電股價開始下跌時， 甚至股價在跌破400元時，就有市場知名資深證券分析師表示， 台積電合理價值為307元。實際上，台積電跌到371元就開始反 彈，至今股價已超過500元。

台積電目前每股來到545元，又有不少外資法人的評估報告， 直接將台積電的目標價調高至每股700元以上， 但台積電最高僅達每股688元，歷史價位從未超過700元。 所以，外資評估報告的說法到底可不可信？ 股票投資也是一場心理戰，專家及法人說法，可以作為投資參考， 但並不一定準。

根據集保統計，台積電上周最新的股東人數為136萬1377人 ，連續五周股東人數都在減少，若與去年底的146萬7600人 股東比較， 隨著台積電這波股價高漲， 高達逾十萬名股東已經先行下車。數字會說話，若以這個數字來看， 台積電股東對於能否解套？何時解套？應該更甚於股息的發放。