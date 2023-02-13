【全文】總統頒贈褒揚令　表彰星雲大師對國家、社會及宗教界之卓越貢獻

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台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲 頌讚典禮定13日上午舉行

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 蔡英文總統今（13）日上午前往高雄佛光山親頒褒揚令，表彰星雲大師ㄧ生對國家、社會及宗教界的深遠影響及貢獻。

總統抵達會場後，首先頒發褒揚令，由佛光山住持心保和尚代表接受。隨後在司儀引領下於星雲大師靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向法眷致意。

根據總統府新聞稿，包括行政院長陳建仁、內政部長林右昌、行政院發言人陳宗彥、高雄市長陳其邁、臺南市長黃偉哲等亦出席是項行程。

總統褒揚令全文為：

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師，慈悲喜捨，齊聖廣淵。童稚因緣際會，披剃皈依，勤習律儀，卒業焦山佛學院，沉浸叢林佛門試煉，初始逾八十載濟眾安民之離塵年歲。來臺後，篳路藍縷草創高雄佛光山，標揚「文化、教育、慈善、共修」宏旨，倡提「做好事、說好話、存好心」嘉舉，掌握時代脈動需求，踐履人間佛教淨土；協成急難救助志業，體現撫幼恤老本願；建造全球寺院三百間，置辦海內外大學五所，沾溉薰沐，滌慮人心；佛法真理，醒世流長。暇餘筆耕豐贍，著述透闢簡潔，尤以《星雲大師全集》傳頌。復起首灌製佛教唱片，肇興電視攝化弘法；收錄全球各地論文，輯印佛教學術典冊；發行《普門雜誌》月刊，編撰迻譯多元經藏，哲思霖雨，訏謨日新。曾獲頒國家公益獎、十大傑出教育事業家獎、總統文化獎菩提獎暨各國大學榮譽博士等殊榮，緇林望重，黎庶欽仰。綜其生平，盡瘁國際教育文化交流，力促世界宗教共融合作，上善若水，渥惠搖芳；遺風遐緒，矩範馨垂。遽聞堯齡圓寂，愴懷軫悼，應予明令褒揚，用示政府崇禮大德之至意。