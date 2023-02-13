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全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/13 10:27
H5N1高病原性禽流感疫情肆虐全球，提醒民眾遵循衛福部疾管署的「5要6不」防疫措施。(圖/pixabay)

H5N1高病原性禽流感疫情肆虐全球，提醒民眾遵循衛福部疾管署的「5要6不」防疫措施。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）H5N1高病原性禽流感疫情肆虐全球，自2022年起歐、美、亞洲等多處陸續淪陷，WHO上週警告，國際上發生多起哺乳類動物感染禽流感病毒株死亡事件，不排除未來將發生人類大流行，國內醫師也提醒應落實「5要6不」防疫措施，防範禽流感。

延伸閱讀：水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感　WHO示警：不排除發生人類大流行

受極端氣候及候鳥遷徙影響，從去（2022）年底起全球H5N1高原性禽流感疫情嚴重，幾乎在候鳥遷徙路徑上的國家無一倖免，此外，禽流感病毒株已從鳥類跨類別傳染到哺乳動物，國際上陸續發生水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感。

WHO表示，雖然依目前相關醫療証據「禽流感H5N1病毒，傳給人的風險仍低」，但我們不行一直如此樂觀，仍要做好因應措施，且不排除未來會造成人類大流行，對人類健康構成威脅，因此密切的監測是至關重要。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享衛福部疾管署的「5要6不」防疫措施，提醒民眾從日常生活去杜絕禽流感上身。另外也呼籲禽類業者，適時開啟禽舍保溫及通風設備，落實場區、各項門禁管制，禽場的器具，進出要徹底消毒，工作人員務必戴上口罩，消毒環境和勤洗手。

  • 「5要」：
  1. 禽肉及蛋要熟食
  2. 要以肥皂澈底洗手
  3. 出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史
  4. 與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗
  5. 要均衡飲食及適當運動
  • 「6不」：
  1. 不生食禽鳥蛋類或製品
  2. 不走私及購買來路不明禽鳥肉品
  3. 不接觸或餵食候鳥及禽鳥
  4. 不野放及隨意丟棄禽鳥
  5. 不將飼養禽鳥與其他禽畜混居
  6. 不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行
禽流感

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