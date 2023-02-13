吃光巨無霸爌肉飯第一人！台灣女孩勇奪日本大胃王亞軍　5分鐘解決208碗蕎麥麵更多超狂紀錄起底

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)太厲害了！台灣彰化年輕女孩小慧5分鐘內吃完208碗蕎麥麵，勇奪日本大胃王比賽女子組亞軍。

年僅20歲的女孩小慧11日在個人粉專「小慧就愛吃」上宣布自己勇奪日本大胃王比賽「元祖一口麵全日本大賽」女子組第二名，稱這趟旅程為「史上最緊張」。她日前拍影片透露要比賽很緊張，近日傳回好消息，分享這趟旅程影片及心情，她表示除了比胃容量也考驗每個人的速度與技巧，再來就是跟給麵員的默契，尤其在一個人生地不熟的地方比賽，心情特別複雜，「當一個大胃王有足夠的抗壓力非常重要阿！」

「一口蕎麥麵」，又稱碗子蕎麥麵（Wanko Soba），源自盛岡市及花卷市兩大地區，據稱是源自早期農家的待客之道，主人會不斷給客人添麵，直到客人喊停為止，如果真的吃不下蓋碗速度要夠快，這樣的吃法成為岩手縣特色，每年在花卷市還特定舉行「一口麵」大賽，也是小慧這次前往參加的比賽。

最後小慧在5分鐘內解決208碗蕎麥麵，拿下女子組亞軍，而開啟她大胃王生涯的首戰，是去年的奮起湖便當比賽，她在25分鐘吃光8個便當奪冠，其他驚人記錄還有42分鐘清空約7公斤巨無霸爌肉飯，成為台灣第一位挑戰成功，之後也為了此次的日本行進行特訓，包含45分鐘內吃完88盤總重4公斤的壽司、45分鐘內吃完15碗牛丼等，重點是每次挑戰時，小慧都面帶微笑看起來十分享受。

小慧在粉專自我介紹「吃到好吃的美食就會感到十分的幸福」，而成為大胃王其實是想證明給家人看，雖然曾面臨挑戰，但經過一系列的訓練跟調整，包含規律運動、適應比賽節奏、定期健康檢查等，到現在很開心能當大胃王，興趣當工作很幸福。



小慧拿下日本大胃王亞軍。（影Youtube）



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