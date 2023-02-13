【直播】佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮　蔡總統頒贈褒揚令

更新時間: 2023-02-13 12:06

首次發稿: 2023-02-13 09:23

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台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲 頌讚典禮定13日上午舉行

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮今天(13日) 上午9時開始舉行，預估將有 海內外五大洲超過3萬信眾、弟子、宗教界代表及朝野社會各界人士參加，周邊道路將實施交通管制。

佛光山開山宗長星雲法師2月5日辭世，享耆壽97歲。

台視新聞 直播連結在此 (上圖為人間衛視製作之星雲大師行狀影片截圖)

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蔡英文總統13日上午9時在佛光山雲居樓頒贈褒揚令，隨後依序為行政院長陳建仁致意、高雄市長陳其邁頒發高雄市榮譽市民證書、國民黨黨主席朱立倫頒最高榮譽實踐一等獎章，均由現任住持心保大師代為接受，並致謝辭。

(心保大師代表佛光山致謝辭）

圖片均擷取自台視新聞 直播連結

典禮接著唱香讚（佛光讚、心經、摩訶般若波羅蜜多）， 播放由人間衛視製作的星雲大師行狀影片、三寶頌，各界代表向星雲大師追思致敬。

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佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，13日舉行圓寂讚頌典禮，典禮上並有唱香讚、法眷向恩師頂禮九拜等儀式，最後移動星雲法師的坐龕巡山，現場信眾雙手合十悼念追思。中央社

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根據中時新聞網，圓寂頌讚典禮後，蔡總統將恭送星雲大師法體真身最後一次巡山， 然後發引台南白河大仙寺「荼毘」（音ㄊㄨˊ ㄆㄧˊ，火化之意）， 預定13日中午左右由佛光山出發，下午1時30分抵達大仙寺。

荼毘儀式約在下午2時至2時30分進行，推估約需2至3小時， 大約傍晚5時30分至6時返回佛光山， 完成荼毗後，星雲大師將永久安葬佛光山萬壽園。

佛光山開山宗長星雲大師圓寂讚頌典禮 蔡總統頒贈褒揚令

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