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【注意交管】台灣燈會人潮破百萬捷運不停這站！搶玩「兔子快遞」三大互動　松菸參觀人數創歷史新高

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/12 20:01
松山文創區 11日賞燈人潮。(圖館方提供)

松山文創區 11日賞燈人潮。(圖館方提供)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 松山文創園區因台灣燈會吸引人潮，昨日館方宣布單日突破11萬人參觀創新高，整個台灣燈會則已破百萬人潮。

綜合媒體報導，台灣燈會於2月初開始，現進入第二週人潮不減，昨（11）日四大展區加上12行政燈區賞燈民眾踴躍，單日突破百萬人參觀，其中松山文創園區也創歷史新高的人流來到11萬。

受歡迎的「台北兔給樂」位於松山文創園區內的台北文創大樓廣場上，由必應創造及Bito聯手打造近三層樓高的巨型LED影像裝置，除了播放萌翻的快遞兔子動畫外，還推出三種互動情境，動畫撥放完畢後，民眾可以雙手左右或上下擺動和快遞盒內的物件互動，現場吸引許多大小朋友同樂，展演自17:00至22:00每半小時一場，現場還有AR專屬濾鏡及IG帳號互動。

松山文創園區表示,台灣燈會11天內入園人次共計超過56萬人次，已超過疫情前，2019年園區單月平均入園人次。

【注意交管】台灣燈會人潮破百萬捷運不停這站！搶玩「兔子快遞」三大互動　松菸參觀人數創歷史新高
「台北兔給樂」(圖品牌提供)

位於國父紀念館內的22公尺，還會搭配音樂旋轉的主燈「玉兔壯彩」更是有超高人氣，吸引大批人潮湧入，觀光局表示，當國父紀念館園區人潮達容留人數上限之90%，將陸續啟動管制措施，當達容留人數上限100%（約21萬人）將於進行「只出不進」管制，園區內所有燈組及照明全部打亮，並停止各燈組例行展演，同時引導主燈周邊民眾往國父紀念館內暫時分散人流。

今日為寒假最後一天，人潮湧進看主燈，台北捷運公司宣布，為紓解國父紀念館站內乘車人潮，啟動過站不停，每4列車會有1列車，直接從忠孝敦化站行駛至市政府站。
松山文創園區
台灣燈會
台北兔給樂

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