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2022年台灣消防緊急救護平均24.12秒出勤1次　近8成是因協助確診患者送醫

內政部指出，若以縣市別來看，2022年 (111年) 每萬人口出勤次數計560.72次，較110年增加76.73次，以台東縣每萬人口731.42次及花蓮縣683.92次居前2位，顯示「119」服務對於東部縣市緊急救護更為迫切需要。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/12 17:52
內政部統計顯示: 東部縣市對「119」緊急救護服務更為迫切需要。示意圖為花蓮縣豐濱分隊消防栓造型的建築外觀 (圖/消防署臉書) ...

內政部統計顯示: 東部縣市對「119」緊急救護服務更為迫切需要。示意圖為花蓮縣豐濱分隊消防栓造型的建築外觀 (圖/消防署臉書) ...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）內政部統計指出，民國111年消防緊急救護服務出勤130.8萬次，平均每日出勤3582次、每24.12秒出勤1次，較110年增加15.12%，主要原因是消防機關協助大量COVID-19確診患者送醫所致。

據內政部最新統計表示，消防緊急救護是指緊急傷病患或大量傷病患的現場急救處理，以及送醫途中救護，範圍包括因災害或意外事故急待救護者、路倒傷病無法行動者、癲癇發作者、孕婦急產者、其他緊急傷病者。

2022年台灣消防緊急救護平均24.12秒出勤1次　近8成是因協助確診患者送醫

為縮短反應時間以爭取黃金急救時間，台北市消防局自110年底推動PA連結勤務派遣模式已成功救活10名心肺停止（OHCA）患者，111年底續推2.0版，導入消防車帶隊官擔任團隊CPR指導者角色，提升急救存活率（台北市消防局提供）中央社

內政部說，民眾對消防緊急救護服務需求，長期呈增加趨勢，從102年出勤101.66萬次、急救送醫82.68萬人次，分別增加到111年130.76萬次及103.42萬人次，增幅分別為28.62%及25.08%。

內政部表示，111年消防緊急救護服務出勤次數共計130萬7594次，較110年增加15.12%，平均24.12秒出勤1次，主要是因消防機關協助大量確診或疑似確診患者送醫所致，其中送醫次數99萬9945次；救護出勤送醫占比為76.47%，較110年增加1.04個百分點。

若以縣市別來看，內政部指出，111年每萬人口出勤次數計560.72次，較110年增加76.73次，以台東縣每萬人口731.42次及花蓮縣683.92次居前2位，金門縣278.89次及連江縣210.66次較少，顯示「119」服務對於東部縣市緊急救護更為迫切需要。

另外，急救送醫部分，中央社引述內政部說，111年急救送醫計103萬4185人次，平均每日逾2800人次，較110年增加17.29%，其中創傷類占42.67%、非創傷類占57.33%。

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