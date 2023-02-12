紙堆成的假建築！台灣名導蔡明亮電影「類禪修班」　聶永真、田中央「超出建築」首檔大展登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台北當代藝術館2023年首檔大展「超出建築」呈現蔡明亮、聶永真、田中央工作群作品，試圖讓建築回歸自然狀態的真實性，自即日起展至4月23日。

「超出建築」由現任實踐大學建築設計系主任王俊雄策展，田中央工作群創辦人，主理建築師黃聲遠為靈魂人物，集結導演蔡明亮、舞者陳逸恩、平面設計師聶永真、導演江國梁、建築家林聖峰、多媒體設計師姚仲涵等展出，企圖「超出」各自專長領域打破刻板印象。

王俊雄表示，建築不該是對昂貴建材及知名建築師的盲目崇拜，而是該回到其自然地使用狀態並重視使用者體驗，自己在國外做展覽時發現建築是人們生命裡重要的一部分，此次展覽則希望讓建築回歸自然狀態的真實性，超出建築是建築的本意。

此次，田中央工作群深耕宜蘭，創辦人黃聲遠的許多手稿首次亮相，因一同看雲門演出認識蔡明亮，黃聲遠回憶當初看到一個跟他一樣也穿拖鞋的去看戲的人，「該不會就是蔡導吧？」沒想到因此結緣。



蔡明亮展間。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

蔡明亮於砂拉越出生，作品《臉》為羅浮宮首度典藏電影，此次帶來三部影像作品及一件平面繪畫，於展場入口處《出去走走》，及位於二樓的《沙》，其為蔡拍攝田中央「宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區」的第八部行者作品，行者拍攝之後改編為舞台劇《玄奘》於去（2022）年在台北表演藝術中心由李康生領銜主演，只見他穿著紅色僧袍緩慢行走，第三部為《宜蘭》紀錄片拍攝南館市場、城隍廟的早餐店、復興路的燒餅店等當地日常生活。

蔡明亮解釋，黃聲遠為東北角風管處設計了一座遊客中心取名「沙丘」，接近完工之際黃邀他參觀並希望 《行者》系列能入駐沙丘，打破遊客中心的制式概念，「我被聲遠的建築與理念深深吸引，欣然同意，拍攝以這座建築及其四周的自然生態為背景的第八部行者，取名為《沙》。」

蔡明亮回憶跟黃聲遠相遇到合作絕非偶然，「兩人觀念很近都做『超出』的事，不甘被綁在原來的事，黃聲遠蓋了沒有形狀的建築且連地都不平，但都在引導觀眾跟旁邊的珍貴生態連結，如同李康生一直在走，大家要走出去！自己也一直在思考電影是什麼？《沙》片長50分鐘，希望大家放慢腳步跟心情，看這電影根本像在禪修！」

聶永真《假建築》挑選田中央五件代表作及二本出版品，取樣這些專案及書籍使用的色彩、比例再進行解構重組後裁切成紙張，並排成七組立體柱型作品；姚仲涵《時間》由三個螢幕組成，分別即時播放宜蘭田中央的工作現場、空拍田中央的建築，展覽期間將帶來四場直播演出。

陳逸恩《身體的跟建築的》回訪個人生命經驗裡兩個重要的關鍵建物場域：成長於宜蘭的「老家」、田中央建築的「雲門劇場」。以感官直面建物、腦袋思索語言、身心回憶拼貼肢體動作，透過三個不同面向，去重組出記憶隨著時間延展後，建築與自我情感連結的身體感。

展覽期間，姚仲涵與陳逸恩將進行展演活動，詳情請前往官網查詢。