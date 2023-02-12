台灣慈濟送暖土耳其•首批物資12日抵達災區　聯合國官員: 強震死亡人數恐逾五萬

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）慈濟基金會表示，第一批援助土耳其的賑災物資，已於土耳其時間今天(12日) 清晨5時30分送達，後續將由當地政府分配發放；目前仍有龐大物資需整理、分類，盼儘快送往災區供救援使用。

土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資，短短2天湧入超出預期數量，代表處緊急宣布募集活動提前結束，只收到11日下午5時為止。11日仍有不少民眾到慈濟位於台北內湖的集中處親送愛心物資，一度造成附近交通壅塞。中央社

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。

慈濟基金會12日發布新聞稿表示，急送1358箱、共8148條加厚版賑災毛毯，於土耳其時間今天清晨5時30分已全數送抵土耳其，並轉往災區的阿達那（ADANA）機場，後續由土耳其政府分配至各災區與發放。

慈濟說明，慈濟內湖園區於昨（11日) 天下午正式裝箱完成，送出第一批台灣民眾愛心捐贈土耳其的救災物資共超過150公噸；也協調國軍軍車協助運送物資。

中央社引述慈濟表示，因送往慈濟內湖園區尚有龐大的土耳其賑災物資需要整理、分類、打包，因此各地前來慈濟內湖園區的志工與民眾持續整理，期許將台灣的物資儘快運到土耳其災區進行救援使用。

另一方面聯合國人道事務官員11日表示，土耳其和敘利亞大地震的死亡總人數，料會比目前的2萬8000人多「1倍甚至更多」，亦即超過5萬人。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）11日抵達土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）。當地6日破曉前發生規模7.8強震，讓上百萬人的生活發生巨變。

他接受天空新聞網（Sky News）採訪，談到死亡總人數時說：「我認為這很難精準估計，因為我們需要考量到深埋在廢墟下的人，但我覺得死亡人數會增加1倍，甚至還會更多。」

他說：「我們還沒真正開始統計死亡人數。」

官員及醫護人員表示，土耳其有2萬4617人喪命，敘利亞有3574人喪生，目前確認的死亡總數為2萬8191人。

數以萬計的救難人員正頂著寒風，在被夷為平地的街上進行搜索工作。而刺骨的天氣讓災區數以百萬計的民眾苦上加苦。

聯合國警告，土耳其和敘利亞至少有87萬人需要熱食，而光是敘利亞就有530萬人無家可歸。

世界衛生組織（WHO）表示有近2600萬人受到這次地震影響，約需要4280萬美元（約新台幣13億元）因應目前的衛生健康需求。

土耳其災害應對單位表示，境內有3萬2000多人協助搜救工作，還有8294名國際救難人員投入救災。

葛瑞菲斯在社群網站推特（Twitter）發布的影片說：「不久後，搜救人員將會退場，改由人道主義機構上陣。人道主義機構的工作是在接下來幾個月，照顧大量受強震影響的人。」

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