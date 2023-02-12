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台灣2/12新增新冠肺炎17,199例確診+57死

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/12 14:10
(圖/Pexels)

(圖/Pexels)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增17,199例COVID-19確定病例，分別為16,902例本土個案及297例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,902例本土病例，為7,586例男性、9,305例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,179例)，臺中市(1,996例)，高雄市(1,982例)，桃園市(1,859例)，臺南市(1,516例)，臺北市(1,513例)，彰化縣(796例)，新竹縣(513例)，屏東縣(455例)，宜蘭縣(438例)，雲林縣(427例)，新竹市(425例)，苗栗縣(359例)，基隆市(356例)，嘉義縣(267例)，南投縣(236例)，花蓮縣(218例)，嘉義市(153例)，臺東縣(102例)，金門縣(61例)，澎湖縣(45例)，連江縣(6例)。

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月30日至今(2023)年2月9日，死亡日期介於去年5月30日至今年2月9日。

指揮中心說明，今日新增297例境外移入個案中，為114例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月12日至2月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,024,546例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,214,520例排除)，其中9,809,098例確診，分別為51,938例境外移入、9,757,106例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,103例COVID-19死亡病例，其中17,082例本土，個案居住縣市分布為新北市3,341例、臺北市1,887例、臺中市1,827例、高雄市1,711例、臺南市1,260例、桃園市1,254例、彰化縣1,096例、屏東縣673例、雲林縣550例、南投縣540例、苗栗縣476例、嘉義縣453例、宜蘭縣352例、基隆市343例、新竹縣281例、嘉義市280例、花蓮縣280例、臺東縣206例、新竹市188例、澎湖縣45例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

更新時間 : 2023-02-12 19:42 GMT+08:00

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