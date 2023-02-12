少子化陷財務危機！台北市立人高中確定停辦　全校僅剩4名學生

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市立人高中因辦校品質不佳確定停辦。

綜合媒體報導，台北市立人高中創立於1933年，位於台北市萬華區，於2018年停止招生後，全校只剩4位學生、10位老師，當時台北教育局命令立人高中停辦，但校方以遷校為由拒絕提行政訴訟，最高法院最新判決出爐，立人高中確定停辦。

判決書內容指出，立人高中2018年傳出校長出缺、財務不佳等狀況，教育局即組成專案小組到校輔導，發現當時全校僅剩4名高二升高三學生、10名教師。

據判決書內容，校方無法提出有效改善計畫，教育局於2018年8月決議停止該校107學年度獎勵補助款並下令停招、積極輔導高二生升學、速聘校長及會計人員、擬定還款計畫及規畫校務發展並擬訂計畫書，學校停招後沒教職員，學生也都轉至其他學校，已經沒辦法正常運作，因此教育局命其停辦。

立人中學不服提起行政訴訟，表示因校地被政府徵收，自己在新北市購買另一處土地供學校辦理遷建努力轉型，覺得教育局違反信賴保護原則，便循序提起行政訴訟，請求判決撤銷原處分及訴願決定。

台北高等行政法院認為，教育部專案小組已經給學校足夠機會改善，並非無預警勒令停辦，符合信賴保護及比例原則，因此予以駁回。最高行政法院駁回其訴，全案確定。