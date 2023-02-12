(台灣英文新聞/李昱德 綜合報導) 中國首顆「間諜氣球」遭美軍擊落才過一週，加拿大11日又在美國的協助下擊落一架侵入其領空的「不明飛行物體」，總理杜魯道（Justin Trudeau）並對提供協助的北美空防司令部（NORAD）表達了感謝，後續加拿大軍隊將打撈該物體殘骸並進行分析。

白宮指出，相關單位已對該不明飛行物體進行長達24小時的持續追蹤，並在軍方建議之下，由美國總統拜登和加拿大總理杜魯道授權將其擊落，雖然雙方皆出動了戰機，最後仍是由一週前擊落中國氣球的美國F22戰機，以AIM-9X響尾蛇飛彈擊毀。

現階段，外界並不清楚該不明飛行物體究竟是什麼，不過在美國宣稱上週擊落的物體是中國間諜氣球，週五（10日）拜登又下令空軍擊毀另一個飛行物體的情況下，這個時間點可說是十分敏感。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）受訪時表示，不會對該物體的來源和目的進行揣測，同時僅透露，擊落的物體為圓柱形，比美國上週擊落的中國氣球稍微小一點，不過外型十分類似，之所以會決定發動攻擊，是因為該物體飛行於1.2萬公尺高空中，已對普通民用班機航道安全造成威脅所致。

由於北極圈內的天氣狀況複雜，風雪、氣溫及有線的陽光等因素，都會讓打撈這些物體的行動受到阻礙，現在美國就連上週的中國氣球本體都未回收完畢，還有大量機件仍浸泡在海中，遑論對其進行分析，這次想必也會花上一些時間。

而據兩國對外聲明指出，本次不明飛行物體的打撈與分析將主要由加拿大方負責，美國聯邦調查局則會提供必要的協助。

疑似「間諜氣球」接二連三出現 加拿大與美國合作擊毀「不明飛行物」