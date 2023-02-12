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民眾賑災物資已寄出來不及退　土耳其駐台北辦事處：協助處理至13日17時

➤土耳其駐台辦事處請所有擔心「已經付款」購買「全新」商品的民眾安心，辦事處會圓滿協助處理。這些物資將維持收件至13日的傍晚5時截止，此期限後抵達的物資將不再收件。➤辦事處提醒，有計畫購買新品援助的民眾切勿再購買，並再次感恩在災害中伸出援手的每個人與每份珍貴的心意，若辦事處有不足之處，也請各界體諒。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/12 11:36
圖/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100068107646969&__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0">Taipei Türk Ticaret Ofisi- 駐台北土耳其貿易辦事處</a>

延伸閱讀: 物資已爆滿！土耳其台灣辦事處提前截止收受 募資持續開放金額已達2.7億

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣民間援贈土耳其震災物資爆量，土國駐台辦事處昨(12日) 緊急宣布提前結束募集活動，但許多民眾反映貨品已寄出。對此土辦表示，將協助處理已經付款寄出的全新商品到明天(13日) 下午5時止，此後抵達的物資將不再收件。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，傷亡人數不斷攀升。土耳其駐台辦事處委託慈濟代收震災愛心物資。
由於湧入物資超出預期數量，土耳其駐台辦事處昨天下午發布緊急公告，宣布募集活動11日傍晚5時截止。但許多民眾反映已經寄出商品，來不及取消。

土耳其駐台辦事處昨天晚間在臉書貼出最新聲明指出，下午發布緊急公告後，各方的聲音與指教他們都收到、也能理解。

民眾賑災物資已寄出來不及退　土耳其駐台北辦事處：協助處理至13日17時

針對物資問題，土耳其駐台辦事處請所有擔心「已經付款」購買「全新」商品的民眾安心，辦事處會圓滿協助處理。這些物資將維持收件至13日的傍晚5時截止(如上) ，此期限後抵達的物資將不再收件。

土耳其駐台辦事處提醒，有計畫購買新品援助的民眾切勿再購買，並再次感恩在災害中伸出援手的每個人與每份珍貴的心意，若辦事處有不足之處，也請各界體諒。

不少網友在底下留言替土耳其駐台辦事處打氣，表示能夠理解短期內要處理龐大物資很辛苦，也有網友表示，因為週末沒有貨運，來不及捐贈物資，感覺非常遺憾，希望還能有其他方式幫助土耳其人民。

民眾賑災物資已寄出來不及退　土耳其駐台北辦事處：協助處理至13日17時

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