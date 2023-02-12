（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香，今天(12日) 凌晨起駕出發，數萬名信徒簇擁「粉紅超跑」展開9天8夜宗教之旅，長長人龍緊隨媽祖鑾轎前行，盛況空前。

白沙屯媽祖進香隨香信眾近年節節攀升，今年報名人數突破11萬3000餘人，再創歷史新高，且因起駕出發時間適逢週末，自11日午後，來自全國各地的香客、信徒陸續湧入白沙屯地區，至12日凌晨，拱天宮周邊已是萬頭攢動，人潮將宮廟內外擠得水洩不通。

每年白沙屯媽祖進香活動，鄰近的後龍鎮山邊媽祖也會共乘神轎同行，總統蔡英文、副總統賴清德分別於11日下午和晚間，先後到拱天宮及山邊媽祖宮參香祈福，恭送媽祖，並祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，早日揮別疫情，回復正常生活；台灣民眾黨主席柯文哲則首次報名參加這次9天8夜進香之旅。

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香12日凌晨起駕，總統蔡英文（中前）11日下午前往參香祈求台灣國泰民安，也為歷經震災的土耳其祈福，盼媽祖保佑土耳其人民早日度過難關。中央社

2023苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖往北港進香12日凌晨將起駕出發，副總統賴清德（前左2）11日晚間到拱天宮參香，與拱天宮主委洪文華（前左1）共同請媽祖出神龕。中央社

拱天宮於凌晨0時45分舉行登轎儀式，內政部長林右昌、前內政部長徐國勇、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀與拱天宮主委洪文華、值年爐主等人團拜行禮，接力扶持媽祖聖駕，在眾人高喊「進喔！進喔」聲中完成登轎，掀起今年進香首波高潮。

凌晨1時25分，素有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎在清脆銅鑼聲響中啟程，數萬信眾紛紛簇擁跟隨，沿途不時有熱情信徒燃放煙火、鞭炮、彩紙煙花恭送媽祖，也有許多團體情緒高昂跪地嗨喊「媽祖我愛你」，一年一度的宗教盛事讓苗栗通霄白沙屯地區宛如不夜城。

來自新北市的古姓一家，自民國100年起，幾乎年年參與進香活動，今年因有高齡8旬長者及身心障礙的孩子隨行，且考量天氣預報進香期間可能有寒流，特別帶了帳篷，以便休息時間可以遮風保暖，口罩、酒精更是少不了。

拱天宮主委洪文華表示，儘管政府防疫規定逐漸放寬，仍呼籲隨行香燈腳們盡量戴口罩、保持適當距離；此外，今年是白沙屯媽祖睽違10多年後，再次選定農曆正月出發，天氣較為寒冷，且日夜溫差大，進香期間務必注意自身身體狀況，量力而為。

白沙屯媽祖徒步進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里，每年農曆12月15日拱天宮透過擲筊請示媽祖次年進香期程，但行進路線不固定，全依媽祖引領鑾轎前行，成為最大特色，97年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，99年獲指定為國家重要民俗。

拱天宮指出，今年進香期程於今天凌晨起駕南下，預計17日到北港、當天深夜11時40分進火儀式後隨即北返，20日下午4時回宮。

台灣苗栗白沙屯媽祖起駕進香 萬眾簇擁「粉紅超跑」9天8夜長征