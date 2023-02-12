提防日本壽司郎之亂重演　南台灣高雄餐廳開先例「抖音拍攝•禁止入內」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」岐阜縣一家分店分店日前遭1名高中生拍攝抖音惡搞影片(下圖) 。高雄一間知名餐廳開全台第1槍，禁止任何抖音拍攝和網紅入內，店門口更貼上「下載抖音禁入內」貼紙。

圖/中國網路

針對壽司郎遭拍攝影片惡搞事件，高雄知名餐廳「釣客食堂」率先全台開出第1槍，7日在臉書貼文宣布，基於有顧客到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，且還拍攝抖音，宣布7日起店內禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內，以免發生「亂舔」情況。

此外，店家更印製「手機下載抖音，禁止入內」貼紙貼在門口，業者透露，高雄已經有不少在地商家響應，索取警語貼紙張貼。

這家高雄餐廳業者的消息一出後引起網友熱議，網友質疑業者是否要檢查顧客手機，以及其他社群平台是否比照辦理，另有支持民眾則想索取貼紙貼在店內。

對於網友的負評，業者在12日的最新PO文中說明:

各位的聲音我們都聽到了！

首先我必須再一次強調！也麻煩各位眼睛看清楚！

我們一直說是為了防止類似挑戰事件出現在台灣的任何一家餐廳中！因而造成店家以及用餐客人的困擾！

而本店「從來沒有公開發言說要檢查客人的手機！！」 我們強調：吃飯用餐沒問題！但是如果要學抖音發起挑戰去影響別人就不行， 我不知道為什麼那麼多人只看標題不看內容的？難道你看見人家店外寫（本場所禁止吸煙）店家就會去對你搜身看有沒有香煙在身上嗎？

而且我們原本的用意就是希望大家有一個安全不受打擾不會因為抖音而發生困擾的告示！

當然所有人都有表達意見的權益！

我們也很清楚看到每一位朋友的告知與想法，但是很遺憾，有些人的遣詞用字一定要侮辱攻擊字眼才會表達他的想法！

另外：針對負評部份我們也與律師商討中，你可以表達立場，但是你要因為你的抖音來刷負評，那我們也可以自由選擇捍衛自己權益的行動！ 我也沒有想到一個抖音能讓一堆人崩潰成這樣！

最後我們再強調一次！如果你贊成你的下一代要學習抖音一樣的挑戰，那祝福你，如果你希望你用餐環境默許一二個像壽司郎事件的人在你旁邊，那我佩服你！

不管事件是由何APP上傳都很清楚，該少年就是模仿抖音挑戰！！

但是拜託你，不要造成別人的困擾！

最後再強調一次！愛看什麼都是自由，你愛臉書，愛ig，愛推特愛抖音，我都管不著！但是如果要因為這些莫名其妙的挑戰去騷擾或者造成別人損失跟困擾！

那很抱歉我們一定制止！

最後謝謝大家指教！

抖音一響父母白養

這口號果然很真實

網路最近瘋傳一段發生在壽司郎分店的「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）畫面，可以看到1名男性顧客先拿起醬油瓶舔瓶口，又從茶杯放置處拿起1個茶杯，舔完茶杯杯緣後放回原位，最後把口水抹在轉盤壽司。業者因此在短短1天股價重挫近5%，市值一度蒸發約168億日圓（約新台幣38億7783萬元）。

針對該視頻，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES證實，這起案件發生在日本岐阜縣正木分店。

提防日本壽司郎之亂重演 南台灣高雄餐廳首禁「店內拍攝抖音」