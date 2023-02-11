（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國眼見人工智慧（AI）開發的聊天機器ChatGPT成全球火熱技術，新創公司元語智能研發也推出對話式AI「ChatYuan」，然而該服務近期因涉嫌違反相關法律法規和政策而慘遭暫停，網友則認為是AI回答「太老實」，不符合中國當局期待才遭停用。

綜合媒體報導，中國杭州元語智能科技有限公司研發推出「國產ChatGPT」ChatYuan，號稱能用於回答問題，並依照上下文對話等，甚至也能寫文章、翻譯或回答法律文題，然而運作不出三日，已被當局認定違反政策而停用，程式介面已顯示「系統更新維護中」，最快會在13日恢復運作。

對此，不少使用過ChatYuan的網友表示，當問及俄烏戰爭及中國經濟狀況等問題，ChatYuan的回應是「俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭是一場侵略戰爭，因為雙方的軍事力量和政治實力都不在一個層次上，所以這場戰爭也被視為一場侵略戰爭。」

敏感的是，中國因與俄羅斯站在同一陣線，不承認也不否認俄烏戰爭是一場侵略戰爭，主要態度與俄方一樣，稱之為「特別軍事行動」。然而ChatYuan搜集大數據而做出的回應顯然和當局期待不同，過沒多久整個應用程式的頁面已變更為「系統更新維護中」。

根據中國財經媒體網站，天眼查數據顯示，杭州元語智能科技有限公司成立於2022年，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業，註冊資本100萬元人民幣，持股50%的大股東徐亮也是杭州敬天愛人管理咨詢合伙企業大股東，持股70%。後者主要從事商務服務業，註冊資本100萬人民幣，以40萬元金額投資了元語智能，持股40%。

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