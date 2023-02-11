Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元

頂呱呱價格維持不變者有10塊炸雞，還有人氣配餐像是呱呱包、甜甜包、原味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條等皆未漲價。迷客夏珍珠紅茶拿鐵也未調漲，大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵亦維持原價。

By 社會組, 台灣英文新聞
2023/02/11 19:47
頂呱呱6塊、8塊炸雞派對組合餐漲價30元。（圖/中央社）

頂呱呱6塊、8塊炸雞派對組合餐漲價30元。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）近年來物價飛漲，連鎖速食店頂呱呱也頂不住了，新菜單曝光後，漲價最多者比過去價格硬生生貴了30元。連鎖手搖飲料店迷客夏也在8日公布漲價公告，40多種品項變貴，平均調漲5元。

頂呱呱日前更換菜單，其中不少品項價格與以往不同，價格差最多的是6塊、8塊炸雞派對組合餐，網友發現這些餐點一口氣調漲30元，頂呱呱也回應並證實漲價，表示因全球通膨影響物料及人力管銷成本提高，已調整熱門套餐售價，像是經典炸雞餐、辣味炸雞餐、明星呱呱餐就多4元，漲幅約3％。

ETtoday報導，實際對比舊菜單發現，經典炸雞餐、辣味炸雞餐、明星呱呱餐從原本165元調漲至169元；雞塊愛好者原價199元漲至219元，狂漲20元，雙人分享餐、美式半雞餐則通通貴10元，漲幅最大的為炸雞派對組合餐，其中，6塊炸雞派對組合餐從550漲到580元、8塊炸雞從650元漲到680元。

報導指出，價格維持不變者有10塊炸雞，還有人氣配餐像是呱呱包、甜甜包、原味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條等皆未漲價。

不只是速食店，手搖飲料業者如迷客夏也於8日喊漲。迷客夏公告，部分飲料價格調漲，平均調漲5元，品項多達40款。三立新聞報導，漲價品項中人氣較高者包含蜂蜜檸檬晶凍(大)，從50元調漲55元；冰糖洛神梅(大)從40元調漲45元；芋頭鮮奶、珍珠鮮奶(中)從65元調漲至70元；法芙娜可可鮮奶(中)從60元調漲為65元；蜜Q茉香拿鐵(大)從85元調漲至90元；珍珠手炒黑糖鮮奶(大)也調漲5元變95元。

不過報導指出，珍珠紅茶拿鐵價格維持不變，其他如柳丁綠茶、柳丁青茶也維持65元；娜杯紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶、英倫伯爵紅茶、大正醇香紅茶、焙香決明大麥、原片初露青茶價格也皆不變。

對此，迷客夏公關則表示，因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升，為能永續經營，並持續提供高品質美味飲品與服務。

頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元

頂呱呱公布新菜單與新售價。（截圖自社群媒體）
漲價
物價上漲
頂呱呱
迷客夏

相關新聞

鬍鬚張漲價！10款便當調漲5元 近八成全品項維持原價格
鬍鬚張漲價！10款便當調漲5元 近八成全品項維持原價格
2023/01/30 20:43
「下宿」曾為南韓學生普遍租屋型態　為何現在卻正逐漸消失？
「下宿」曾為南韓學生普遍租屋型態　為何現在卻正逐漸消失？
2023/01/16 15:49
〈財經主筆室〉萬物齊漲減稅小確幸又落空 民眾這個年真的不好過？
〈財經主筆室〉萬物齊漲減稅小確幸又落空 民眾這個年真的不好過？
2022/12/26 09:07
茶葉蛋要漲價！台灣全家每顆13元 7-ELEVEN、萊爾富、OK mart未跟進
茶葉蛋要漲價！台灣全家每顆13元 7-ELEVEN、萊爾富、OK mart未跟進
2022/12/19 19:07
台灣麥當勞又漲價！21日起套餐貴10元　薯條、薯餅漲5元起　停售香雞滿福堡等熱賣商品
台灣麥當勞又漲價！21日起套餐貴10元　薯條、薯餅漲5元起　停售香雞滿福堡等熱賣商品
2022/12/15 16:56

更新時間 : 2023-02-11 21:38 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】捐款政府專戶可全額抵稅！衛福部賑災專戶、亟需物資清單看這裡
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
【更新】土耳其「台灣中心」執行長回台求援　首批人道救援物資順利送達!
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
台灣新任國安會副秘書長劉得金 料中國攻台「戰爭未結束，共產黨就先結束」
【土耳其強震】台灣搜救隊費時約20小時 再救出一受困逾4天之女子
【土耳其強震】台灣搜救隊費時約20小時 再救出一受困逾4天之女子
百年大震 土耳其7.8強震（更新至2/9）
百年大震 土耳其7.8強震（更新至2/9）
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！
【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！
「煩死了！好想XX！」厭世文爆紅！法國喜劇拒安靜離職　台灣2月24日爆笑上映
「煩死了！好想XX！」厭世文爆紅！法國喜劇拒安靜離職　台灣2月24日爆笑上映