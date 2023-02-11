頂呱呱、迷客夏也喊漲！前者新菜單炸雞貴30元

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）近年來物價飛漲，連鎖速食店頂呱呱也頂不住了，新菜單曝光後，漲價最多者比過去價格硬生生貴了30元。連鎖手搖飲料店迷客夏也在8日公布漲價公告，40多種品項變貴，平均調漲5元。

頂呱呱日前更換菜單，其中不少品項價格與以往不同，價格差最多的是6塊、8塊炸雞派對組合餐，網友發現這些餐點一口氣調漲30元，頂呱呱也回應並證實漲價，表示因全球通膨影響物料及人力管銷成本提高，已調整熱門套餐售價，像是經典炸雞餐、辣味炸雞餐、明星呱呱餐就多4元，漲幅約3％。

ETtoday報導，實際對比舊菜單發現，經典炸雞餐、辣味炸雞餐、明星呱呱餐從原本165元調漲至169元；雞塊愛好者原價199元漲至219元，狂漲20元，雙人分享餐、美式半雞餐則通通貴10元，漲幅最大的為炸雞派對組合餐，其中，6塊炸雞派對組合餐從550漲到580元、8塊炸雞從650元漲到680元。

報導指出，價格維持不變者有10塊炸雞，還有人氣配餐像是呱呱包、甜甜包、原味炸雞、阿勇雞塊、地瓜薯條等皆未漲價。

不只是速食店，手搖飲料業者如迷客夏也於8日喊漲。迷客夏公告，部分飲料價格調漲，平均調漲5元，品項多達40款。三立新聞報導，漲價品項中人氣較高者包含蜂蜜檸檬晶凍(大)，從50元調漲55元；冰糖洛神梅(大)從40元調漲45元；芋頭鮮奶、珍珠鮮奶(中)從65元調漲至70元；法芙娜可可鮮奶(中)從60元調漲為65元；蜜Q茉香拿鐵(大)從85元調漲至90元；珍珠手炒黑糖鮮奶(大)也調漲5元變95元。

不過報導指出，珍珠紅茶拿鐵價格維持不變，其他如柳丁綠茶、柳丁青茶也維持65元；娜杯紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶、英倫伯爵紅茶、大正醇香紅茶、焙香決明大麥、原片初露青茶價格也皆不變。

對此，迷客夏公關則表示，因應全球性通膨與人事管銷成本持續上升，為能永續經營，並持續提供高品質美味飲品與服務。

頂呱呱公布新菜單與新售價。（截圖自社群媒體）