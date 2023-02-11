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物資已爆滿！土耳其台灣辦事處提前截止收受 募資持續開放金額已達2.7億

土耳其辦事處已不收受物資囉！辦事處指出，目前募集到的物資量已遠遠超出預期，因此決定台灣的募集活動提前結束，所有的捐贈物資只收到11日下午5時為止。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/02/11 17:54
土耳其網紅吳鳳的Facebook可以看到湧入辦事處的愛心物資已擠滿空間。（截圖自社群媒體）

土耳其網紅吳鳳的Facebook可以看到湧入辦事處的愛心物資已擠滿空間。（截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣人的愛無國界！土耳其、敘利亞邊界6日發生強震，國人紛紛響應賑災，衛福部7日起開放賑災專戶，截至今日（11）已獲2.7億善款，至於土耳其貿易辦事處的物資捐贈活動也因收受爆滿，今天下午5時提前結束。

土耳其日前發生規模7.8強震，已累計萬人身亡，受傷人口更是不計其數，搶救活動仍進行中，而台灣行政院責成衛生福利部開放賑災專戶，自112年2月7日起至3月6日接受民眾捐款，僅4天時間已總計接獲捐款4萬3462筆、2億7177萬餘元。

綜合媒體報導，不只是金錢捐贈，台灣人也展現搜集物資行動力，土耳其在台貿易辦事處指出，強震發生後單位立即向外界募集民生物資，原定為期一週，將於15日截止，不料台灣人高度熱心參與，目前募集到的物資量已遠遠超出預期，辦事處決定台灣的募集活動提前結束，所有的捐贈物資只收到11日下午5時為止。土耳其網紅吳鳳的Facebook也可看到，湧入辦事處的愛心物資已擠滿空間。

此外，土耳其貿易辦事處也說，土耳其國內持續接收到來自世界各國龐大的物資捐贈，所以辦事處決定，台灣方面物資募集先行結束，誠心向各界致歉，並再次由衷感謝所有台灣人民源源不斷的愛心。

不過善款捐贈方面仍持續進行，若國內民眾要透過行政院責成衛生福利部土耳其強震賑災專戶捐款，可透過以下四種方式。

(一)台灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、台灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

至於居住在台灣以外的國民，則需透過國外民眾捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」來捐款。
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更新時間 : 2023-02-11 21:38 GMT+08:00

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