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凍死也要「冰美式」 為何韓國人即使寒流也要來一杯？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/11 16:46
韓國人對於冰美式十分熱愛，即使是寒冷的冬天也不例外（示意圖／Pixabay user russik ryoo）

韓國人對於冰美式十分熱愛，即使是寒冷的冬天也不例外（示意圖／Pixabay user russik ryoo）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）無論是看韓劇或是到南韓旅遊，只要稍有注意就不難發現，韓國人幾乎每天都要點上一杯「冰美式」，就連寒冷的冬天也不例外，因此還出現了「凍死冰」的新造詞（얼죽아-얼어 죽어도 아이스 아메리카노，凍死也要冰美式），外媒法新社也對此做了報導。

報導引述了星巴克的統計數據，結果顯示，在南韓，冰美式在嚴寒的冬天裡比任何熱飲都還要暢銷，可說是韓國的「國民飲料」。報導中也指出，BTS防彈少年團的SUGA就經常被拍到手裡拿著一杯冰美式，也有許多南韓民眾在接受採訪時表示，冰美式是他們日常中最喜愛的飲料。

南韓在今年一月時遭遇了超強寒流，氣溫甚至下探至零下17度，但儘管如此，韓國人依然堅持點一杯冰美式。一名民眾邊拿著一杯冰美式，邊發著抖接受法新社的採訪說道，冰美式不僅喝起來方便，也很好喝，冬天也只喝冰美式，雖然很冷，但可以忍受。

另一名會計師李某指出，韓國人的「快快」文化（빨리빨리 문화）對冰美式的流行產生了影響。他解釋，冰美式可以節省很多時間，讓上班族在休息時間時可以快速地吃完飯回到辦公室，因此受到許多人的喜愛。

根據2019年南韓現代調查研究所的研究結果顯示，韓國人平均每年喝353杯咖啡，是全世界平均的兩倍。南韓星巴克也針對「凍死冰」派的韓國人推出宣傳活動，在上個月26至30日間，凡是購買冰美式，皆可免費升級大杯，獲得了熱烈的迴響。

根據星巴克統計，去年每10名顧客就有7名以上偏好冰飲。在1月美式咖啡的銷量中，冰美式的銷售比重為54%，在寒流中依然有一半以上的顧客購買冰飲，再次證明了韓國人對於冰美式的熱愛。

不僅是連鎖咖啡廳，一名經營獨立咖啡廳的金某也表示，冰美式的銷售佔據了整體銷售額的一半，並說道，韓國人似乎比較喜歡冰涼的飲料，就好比中國人夏天也喝熱茶的文化。

金某及另一名30歲上班族鄭某都認為，上班族會喜歡喝冰美式的原因，是因為辦公室裡太悶熱，也有部分人認為，韓國人熱愛冰美式的文化可能和「冷麵文化」有關。一名經營葡萄酒酒吧的張某則認為，冷麵文化在其他國家幾乎看不到，韓國從很久以前就有吃冷麵的習慣，因此可能在某種程度上造成了現今韓國人對於冰美式的熱愛。
南韓
冰美式
美式咖啡

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