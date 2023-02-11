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【土耳其強震更新】敘利亞內戰區獲賑災資源 千萬人想領養「奇蹟寶寶」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日表示，他正在前往敘利亞的路上。敘利亞國營傳媒指，政府已經批准救援物資送往全國各地，包括非政府控制地區。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2023/02/11 14:42
6日地震發生時，敘利亞救難人員在一座倒塌的建築廢墟中救出了一名女嬰。（圖/美聯社）

6日地震發生時，敘利亞救難人員在一座倒塌的建築廢墟中救出了一名女嬰。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）土耳其及敘利亞邊界6日發生7.8強震，即使敘利亞因內戰國土有所分裂，聯合國日前已順利運送物資至內戰區。而敘利亞一名剛出生的小女嬰順利獲救，因其近親全數罹難，讓千萬人在推特上表示想領養這位「奇蹟寶寶」，不過最終撫養權將交給女嬰叔公。

土耳其、敘利亞發生強震過後，兩國仍有多處地區需要人力、物力救災，然而敘利亞長期受內戰紛擾，外界一度擔憂反抗區會成人道救援死角，所幸日前聯合國（UN）已順利將首批援助送入反抗軍控制區。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日也表示，他正在前往敘利亞的路上。

根據香港01報導，聯合國難民署（UNHCR）敘利亞代表達納帕拉（Sivanka Dhanapala）估計，地震導致敘利亞可能有最多530萬人流離失所。他表示，該署已經集中於分發帳篷，確保災民獲得足夠禦寒物資等，但提到運送物資到叛軍控制的西北部地區極為困難。

敘利亞國營傳媒指，政府已經批准救援物資送往全國各地，包括非政府控制地區，但必須與聯合國、國際紅十字會及敘利亞阿拉伯紅新月會（Syrian Arab Red Crescent.）協調。

從事發至今，黃金救援72小時已過，找到生還者的機會愈來愈低，不過一名在強震過後馬上被救出的敘利亞女嬰奇蹟似地生還，讓外界驚呼她真的是「奇蹟寶寶」，由於這名女嬰的家人共7人全數罹難，此消息在推特、Facebook和Instagram等社群媒體上一發出，立刻引起成千上萬的網友詢問領養女嬰的方式。

綜合媒體報導，該名女嬰被救出時身上還連著臍帶，且狀況十分危急，不止有腫塊、瘀傷、失溫，甚至幾乎沒有呼吸，如今醫院成功將女嬰搶救回來，搜救人員將她命名為「Aya」，在阿拉伯語為奇蹟之意。

即使上萬名網友想要領養Aya，她的主治醫生則表示「我現在不會讓任何人領養她，直到Aya的遠房親戚回來，我會對待Aya就像我的親生女兒。」而根據最新報導，該名女嬰的叔公決定，將在Aya出院後領養她。
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