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2/11台灣疫情新增本土18,000例、境外移入300例、死亡82例

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/11 14:17
2/11台灣疫情新增本土18,000例、境外移入300例、死亡82例（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/11台灣疫情新增本土18,000例、境外移入300例、死亡82例（圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增18,300例COVID-19確定病例，分別為18,000例本土個案及300例境外移入；另確診個案中新增82例死亡。

指揮中心表示，今日新增之18,000例本土病例，為8,067例男性、9,923例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,500例)，高雄市(2,245例)，臺中市(2,195例)，桃園市(2,015例)，臺北市(1,649例)，臺南市(1,475例)，彰化縣(866例)，屏東縣(508例)，新竹縣(493例)，新竹市(420例)，雲林縣(416例)，苗栗縣(379例)，宜蘭縣(376例)，基隆市(332例)，南投縣(262例)，嘉義縣(251例)，花蓮縣(244例)，嘉義市(162例)，臺東縣(99例)，澎湖縣(76例)，金門縣(33例)，連江縣(4例)。

指揮中心指出，今日新增82例本土病例死亡個案，為53例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、79例具慢性病史、59例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年10月20日至今(2023)年2月7日，死亡日期介於去年10月24日至今年2月8日。

2/11台灣疫情新增本土18,000例、境外移入300例、死亡82例
（圖／中央流行疫情指揮中心）

指揮中心說明，今日新增300例境外移入個案中，為109例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月11日至2月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計22,002,182例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,209,361例排除)，其中9,791,908例確診，分別為51,667例境外移入、9,740,187例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,046例COVID-19死亡病例，其中17,025例為本土，21例為境外移入。

2/11台灣疫情新增本土18,000例、境外移入300例、死亡82例
（圖／中央流行疫情指揮中心）
#新冠肺炎

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更新時間 : 2023-02-11 17:50 GMT+08:00

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