土敍大震前線救人突返台 土耳其「台灣中心」裘振宇發長文說明

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）土敍大地震發生後第一時間在土耳其敘利亞邊境的「台灣中心」執行長裘振宇，9日深夜搭機抵台引發外界好奇，11日裘振宇透過「臺灣雷伊漢勒世界公民中心」臉書專頁說明原因，也對近日外界謠傳爭議與批評做出回應。

在台美澳歐取得建築學位並在土耳其大學建築系任教的裘振宇，近幾年積極投入人道主義工作，偶在天下雜誌撰寫時評或在各地演講分享，幫助外界認識土敍邊境的難民困境與人道危機，但直至土敍大震發生後，才獲得國人的大量關注。

為何此時回台，何時返回土敍邊境？

裘振宇指出，土敍大震發生當時，他人恰至歐洲出差，原定於出差行程結束後返台，就台灣中心電力資源不足向企業洽詢合作，因震災來臨造成生存資源嚴重不足，加劇了資源募集的急迫需求。裘表示，回台短短數日內就收到各界的支持與幫助他由衷感謝，目前已整理所有必要資源，待紙本簽證取得後即會立刻啟程往土耳其，後續亦將盡一切力量將資源依序帶至台灣中心。

台灣中心在嚴寒天氣中如何庇護數以千計的災民？

聲明中指出，目前現場庇護與協助的災民人數已超過千人，確實台灣中心還有相當多待完善之處，但已是現地最安全的場域之一，團隊不能保證環境絕對安逸，現場資源絕對充足，但會盡力做到最好。

外交部撥款支援中心建設但為何工程仍有延宕？

經過多年的遊走努力，在外交部、文化部與相關單位的協助、以及 5,000 位台灣民眾的支持下，在 2020 年完成第一期工程，並在 2022 年完成第二期工程。建築空間包含三個中間的長條型空地，以及兩側共 52 個單元結構體。裘振宇坦言，在最新一期與外交部的合作中，確有四個單元建設因冬季因素與電力不足未能如期完成，震災前，亦已與市政府重新協議時程，這也是原計畫這次返台希望解決的問題。

為什麼「聯合國組織撤出、當地已是無政府狀態」說法與政府單位不同調？

原進駐台灣中心的難民服務單位確已撤出，目前進入當地提供緊急服務的是聯合國緊急災難的應變小組，團隊在與雷伊漢勒市長溝通後，市長亦表示目前能正常上班的僅餘他與助理兩人。聲明中表示，災難還在進行式，他們無意詆毀當地政府的運作，更感謝第一時間進入現場的服務單位，但這確是現場人員從自身角度對於當地狀況觀察與心情闡述，但若有在說法上不盡完整或造成的誤會，願意修正改善。

聲明中也說，雷伊漢勒市跟台灣距離 8,000 公里，這一段距離讓人們產生擔憂，因此中心努力將在當地發生的事情分享在公開的臉書粉專上，就是希望能拉近與台灣人的距離，讓在台灣的人知道，在那個遙遠的地方，因為有大家的力量才有機會幫助到更多人。而這次的災難來的令眾人措手不及。中心的同事們是難民、是災民、也是救助者。團隊沒有學過該如何成為救災中心，只知道有人有難了，就要提供幫助。裘振宇執行長會盡全力進行連結台灣在地資源與技術投入的工作，並盡速回返現場。

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