南韓五年內海外進口山寨精品達2兆韓元　85.7%來自中國

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓近五年間自海外流入的山寨精品規模高達2兆韓元（約500億台幣），其中最多的山寨品牌為勞力士。

根據韓聯社報導，南韓國會議員梁敬淑表示，關稅廳的資料分析結果顯示，2018年至2022年自海外進口至國內時，遭海關查獲違反知識財產權的物品規模高達2兆2千405億韓元（約560億台幣）（以假貨市價計算），共7,250件。尤其去年所查獲的規模為5,639億韓元（約140億台幣），與2021年的2,339億韓元（約58億台幣）相比，大幅增加了141.1%。

報導指出，2022年查獲的假貨中，勞力士（Rolex）的總市值最高，僅去年一年就查獲了1,219億韓元（約30億台幣），5年內累積高達3,065億韓元（約76億台幣）。其次為路易威登 （Louis Vuitton）2,197億韓元（約55億台幣），香奈兒（Chanel）974億韓元（約24億台幣），巴寶莉（Burberry） 835億韓元（約21億台幣）。

從進口國來看，5年間自中國進口的山寨品為大宗，達1兆9千210億韓元（約480億台幣），佔據85.7%。其次為日本307億韓元（約8億台幣）、香港120億韓元（約3億台幣）、美國95億韓元（約2億台幣）、越南30億韓元（約7千萬台幣）等。

依商品種類來看，手錶以9,201億韓元（約230億台幣）居冠，其次為包包6,222億韓元（約155億台幣）、服飾2,218億韓元（約55億台幣）、鞋子923億韓元（約23億台幣）。

梁敬淑指出，隨著名牌消費增加，山寨品市場也在急速增長中，被查獲侵犯知識財產權的進口山寨品在1年內激增了2倍。

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