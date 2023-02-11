人工智慧快速升級取代誰？資深AI科學家李開復：這20種工作要避開

（台灣英文新聞 / 施家恩 綜合報導）人工智慧（AI）不斷演化升級，AI趨勢專家、Google前大中華區總裁李開復10日在臉書提到有一些工作確實岌岌可危，求職時必須避開，而除了電話行銷及客服，李開復認為幾個今日「金飯碗」的工作，也是危機四伏。

OpenAI推出的ChatGPT對答如流驚豔各界，媒體還報導ChatGPT通過了美國部分高校的法律、醫學考試，並順利通過了谷歌軟體工程師入職考試，該職務年薪18萬美元。在此環境下，焦慮氛氛浮現，有人擔憂自己工作未來會被AI科技影響甚或取代。作為資深人工智慧科學家，近日出版「AI新世界」一書的李開復列出十項未來被AI取代性高、前景堪慮的工作，建議提前做好規劃。

除了可以想像取代性高的初階工作，李開復也羅列十項看似金飯碗實則已經「危機四伏」的10種工作。

最危險TOP10種工作／原因：

1. 電話行銷／自動語音在AI不斷升級後更容易達到真實的效果，同時還能判別分析顧客資料、購買歷史以及表情識別，找到吸引顧客的方法。

2. 客戶服務／客服互動會隨著AI的應用而增加，這一過程會分為幾個階段進行，最先被取代的將是聊天機器人和郵件客戶服務，接著是涉及大量來電和相對簡單產品服務的語音服務。若未能具備溝通和勸說技巧的客服人員，將會被淘汰。

3. 倉庫工人／隨著電腦視覺和機器人操控技術的發展，AI將很快能從事搬箱、裝車以及其他倉庫工作。倉儲物流自動化的趨勢愈發不可阻擋。

4. 出納和運營人員／商務智慧系統可以讓整個流程實現自動化，AI甚至能直接做出決策。

5. 電話接線員／電話接線員是電話類工作中最不需要用到人際技巧的工作，尤其現在語音辨識越來越精准（微軟的語音辨識已經超過了人類水準），以情景對話為導向的語音合成也越來越自然。

6. 出納員收銀員／日益激烈的競爭迫使零售商、銀行和速食公司大量精簡人工流程，這些行業內這兩項工作正在被ATM機和自助結帳機取代。

7. 速食店員／現有的連鎖餐廳已經開始推廣自動化點餐流程，下一步自然就是對食物的準備和烹飪進行自動化了，從而導致速食店員工數量下降。

8. 洗碗工／假以時日，大規模的投產會使洗碗機的成本降低，如果你現在正從事洗碗這類重複性勞動，是時候接受培訓，換份重複性較小的工作。

9. 生產線品管員／隨著工業AI品質檢驗的崛起和成熟，工作重複性高、工作環境固定生產線將會逐漸被淘汰，但整個淘汰過程有可能長達二十年之久，因為操控機器人對AI來說仍有難度。

10. 快遞員／電子商務會持續增長，快遞需求也會隨之增加，但快遞員和送貨員正在被快遞機器人、小型汽車、大型卡車以及無人機逐漸取代。

看似金飯碗但危機四伏的工作／原因：

1. 銷售與市場研究／銷售和市場研究工作如今更多是對大資料進行篩選，從中得出洞見。麥肯錫把這類工作歸為「極易受自動化影響」的職業。

2. 保險理賠員／有了AI，所有索賠都可比照歷史資料進行核實，這樣一來，欺詐率會大幅降低，精算的數值基礎也會更可靠。

3. 保安人員／有些辦公室和固定環境已經開始使用「安保機器人」並結合多台相機與能實施監控的AI系統相連接。不過，李開復認為各場所至少還是會配備一名現場保安與人直接溝通、處理棘手的情況以及管理AI系統。

4. 卡車司機／高速公路是無人駕駛最易付諸應用的場景，因此，一旦無人駕駛技術變得成熟，李開復預測時間在三至五年，卡車司機就會成為最先被取代的職業之一。

5. 消費者放款／AI擅長處理海量資料、做簡單的決策以及進行精准判定，而銀行放款款正好就屬於這類工作，專家也注意到AI技術下所批的專案違約率大大低於人工批准的專案。

6. 財經和體育記者／許多新聞都是對相似事件的重複性描述（如公司的季度營收報告或足球比賽），因此可交由AI處理，另外，AI可以根據歷史點擊資料生成吸引人的標題，不過李認為仍然要經過編輯的把關。

7. 記帳員與財務分析師／自動化將在會計業的未來發展中發揮重要作用，記帳員將是最先受到AI影響的職務，從事這一領域的人應該從交易型和重複分析型工作轉至以獲取洞見為導向的工作。

8. 水果採摘者／農業中的許多工作都是重複性的，目前已有新創企業正在運用更為完善的電腦視覺和機器人技術來開發水果採摘機器人。

9. 專業投資人員／在金融業中，最先受到自動化浪潮衝擊的便是大宗商品交易所。很多投資工作都需要消化大量的資訊或進行快速決策，這兩項工作都適合交給AI完成。在未來十年內，受AI影響的高收入投資人員數量將是非常龐大。

10. 放射科醫師／AI取代的職位不僅局限於低收入工作，包括高收入的放射科醫生。最近幾個AI科學家展示AI技術如何透過X光、MRI或CT來診斷特定類型的癌症，如黑色素瘤、肺癌，且診斷精確如專業水準。另一家公司也展示AI技術如何對流經心臟的血液進行分析，其分析速度是人類醫生的180倍。李開復認為，儘管AI還需一段時間才能取代放射科醫師的大部分工作，但若考慮學醫肯定是一個要避開的領域。