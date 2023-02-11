Google人工智慧聊天機器人Bard初登場出糗市值蒸發近一成

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）OpenAI開發的人工智慧自動聊天機器人ChatGPT在推出後吸引了大量關注，註冊使用者甚至在上線兩個月後就突破了2億人，估值則達到了290億美元，Google和百度等各大科技公司見狀，也趕緊要大秀自家人工智慧聊天機器人研發成果，不過Google卻在本周「吟遊詩人（Bard）」初登場時鬧了笑話，因此衝擊市值。

在一篇部落格文章中，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）解釋，Google其實已經研究相關科技長達6年的時間，「吟遊詩人」的基礎是Google自行開發用於對話應用的自然語言理解模型「對話程式語言模型（LaMDA）」，與ChatGPT最大的不同在於，吟遊詩人受益於Google強大的搜尋引擎，可以直接從網路上抓取資訊，協助使用者解決複雜的問題。

然而，在Google預計在9日的發表會正式進行前，卻有人眼尖發現，Google先行發佈的廣告介紹影片中，錯將拍攝到第一張太陽系外星球影像的望遠鏡回答為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（JWST），正確答案其實是歐洲南方天文台在智利建造的大型光學望遠鏡「甚大望遠鏡」（VLT）才對。

尷尬的是，發現這個錯誤的專家不只一人，其中一名專家、哈佛大學天文物理中心的天文物理學家特蘭姆雷 (Grant Tremblay)推文指出，他不想當個機車的人，也確定吟遊詩人的表現會讓人印象深刻，不過JWST真的不是第一個拍攝到太陽系外星球影像的望遠鏡。

儘管Google在〈路透社〉對外報導後緊急滅火，坦承這個發現代表著吟遊詩人在正式推出前仍需進行更進一步的測試，投資人卻擔心投資ChatGPT的微軟會對Google的獲利造成衝擊，這直接導致Google股票在週三被大量拋售，市值直接蒸發了1000億美元，單日跌幅高達9%。

資深軟體分析師Gil Luria表示，雖然過去幾年Google在AI科技上一直算是領頭羊，但卻遲遲無法將這項技術運用在其搜尋引擎上，過去幾週受到微軟和ChatGPT的刺激，匆匆試圖組織起一個對外展示成果，沒想到卻因此造成這個尷尬的結果。

人工智慧聊天機器人在全球各地討論火熱，AI趨勢專家、Google前大中華區總裁李開復10日提到，有一些工作確實岌岌可危，求職時必須避開，包括初階的電話行銷及客服、出納收銀員、生產線品管員。另外，幾項看似金飯碗的工作，李開復認為也是危機四伏，像是從事市調分析、保險理賠、記帳和財務分析師、投資分析師的工作，甚至財經和體育記者，未來十年職場工作機會可能會受到威脅。