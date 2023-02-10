美國德州、佛州擬禁中國公民買房置產 其他州可能跟進

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國德州、佛州等以國家安全為由，考慮禁止中國公民在美國購買房產，其他州也可能跟進。對此，中國外交部週五表示，此做法將違反市場經濟原則和國際貿易規則。

根據路透社，隨著美國和中國在國家安全問題上關係逐漸變得緊張，德克薩斯州、佛羅里達州、阿肯色州和其他幾個州正在考慮立法禁止中國公民購買房地產。 中國大陸外交部發言人毛寧在今（10日）舉辦記者會上回應「泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化的言行違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損外界對美國市場環境的信心。」

毛寧強調「中美經貿合作本質是互利共贏的。」他表示，多年來，中國企業在美國投資，對於促進美國國內就業和經濟發展有重要貢獻。

美國各州考慮此立法案的時間正值中國間諜氣球進入美國領空後被擊落之際，更引起國際對美中關係後續發展的關注。共和黨籍德州議會參議員科爾克霍斯特（Lois Kolkhorst）去年11月因勞夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）附近土地被一名和中國共產黨有關連的退役中國軍官買下，就提出草案。

科爾克霍斯特表示：「許多德州人最關心的議題是國家安全，以及特定的敵對外國實體持有愈來愈多德州土地。」

擁有2880萬人口的德州是美國第2大州。共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）強烈主張實施更嚴厲的移民政策。他表示，如果州議會通過這項法案，他將會簽署成為法律。

外國人持有農地和其他不動產在美國日益成為熱門議題。根據法新社，德州這項提案也將封殺俄羅斯人、伊朗人、北韓人在當地擁有不動產，不過主要目標似乎是中國公民，而且不只是在德州，佛羅里達州、阿肯色州、南達科他州和其他8個州，也都在考慮立法限制外國人持有不動產。

針對去年爆出美國空軍基地旁13萬英畝土地被中國公民買走，當時買家中國房地產大亨孫廣信表示，他買地是想要打造一個風能和太陽能電場；但德州2021年已經阻止這項計畫。